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Kim Jong-un'dan Nükleer Savaş Uyarısı: Askeri Güç Kullanılacak

Kim Jong-un'dan Nükleer Savaş Uyarısı: Askeri Güç Kullanılacak
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesine yönelik bir saldırı durumunda tüm askeri güçlerinin tereddüt edilmeksizin kullanılacağını ve nükleer silah kullanma seçeneğinin de dikkate alınacağını açıkladı. Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u da askeri çatışmalardan kaçınması konusunda uyardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Ülkemize saldırılması halinde tüm askeri gücümüz tereddüt edilmeksizin kullanılacak ve nükleer silah kullanım seçeneği de göz ardı edilmeyecek. Askeri süper güç ve nükleer güç olma yolundaki adımlarımız daha da hızlanacak" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un düşmanlarına gözdağı verdi. Kendi adını taşıyan Ulusal Savunma Üniversitesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü törenine katılan Kim yaptığı konuşmada, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik ortamının giderek zorlu hale geldiğini söyledi. Güney Kore-ABD ittifakının tamamen nükleer bir ittifaka dönüştüğünü vurgulayan Kim, "Karşımızda dünyanın en büyük nükleer gücü ve onu manipüle etmeye çalışan en sinsi kuklalar var" ifadelerini kullandı. Ülke anayasasının orduya muhtemel bir provokasyona sert karşılık verme yetkisi tanıdığının altını çizen Kim, "Ülkemize saldırılması halinde tüm askeri gücümüz tereddüt edilmeksizin kullanılacak ve nükleer silah kullanma seçeneği de göz ardı edilmeyecek" uyarısında bulundu.

Güney Kore lideri Yoon'a uyarı: "Sizi kimse koruyamaz"

Kim ayrıca, geçtiğimiz hafta "Kuzey Kore rejiminin sonunu getirmekten" bahseden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u eleştirdi. Kim, "Akıllı bir politikacı ülkesinin ve halkının güvenliği söz konusu olduğunda pervasızca davranarak nükleer bir devletle karşı karşıya gelmek istemez. Bunun yerine askeri bir çatışmanın ortaya çıkmasını önlemek için durumu yönetmeye çalışır" şeklinde konuştu. Yoon'u itidalli davranması konusunda uyaran Kim, muhtemel bir nükleer savaş ihtimalini işaret ederek, "Böyle bir durumda hayatta kalmayı ummanın boşuna olduğunu ve ne şansın ne de herhangi bir ilahi gücün Güney Kore'yi koruyamayacağını bir kez daha vurguluyorum" dedi.

"Askeri süper güç olacağız"

Ülkesinin Güney Kore'ye saldırmak gibi bir niyetinin olmadığını yineleyen Kim, buna rağmen savunma amaçlı silah geliştirme faaliyetlerini sürdüreceklerini vurguladı. Bu çerçevede ülkesinin nükleer kapasitesinin sınırsız bir şekilde artırılması gerektiğini ifade eden Kim, "Askeri süper güç ve nükleer güç olma yolundaki adımlarımız daha da hızlanacak" diye konuştu.

Yoon "ezici karşılık" uyarısı yapmıştı

Güney Kore, ordusunun 76. kuruluş yıl dönümünü 1 Ekim'deki Silah Kuvvetler Günü ile kutlamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına sert şekilde karşılık verileceğini söylemişti. Nükleer silah kullanması halinde bunun Kuzey Kore rejiminin sonu olacağı uyarısında bulunan Yoon, "Kuzey Kore nükleer silahlarını kullanmaya kalkışırsa ordumuz ve Güney Kore-ABD ittifakı tarafından kararlı ve ezici bir cevapla karşılaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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