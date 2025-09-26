Kilis'te 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' programı düzenlendi

Kilis'te, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hilmi Durgun başkanlığında, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programı düzenlendi.

MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Durgun, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında yarın Gaziantep'te bölge toplantısının düzenleneceğini belirtti.

Toplantıya Kilis'ten de partililerin yanı sıra kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımını önemsediklerini ifade eden Durgun, "Terörsüz Türkiye" programlarının siyaset üstü bir konu olduğunu dile getirdi.

Terör nedeniyle bölgede yaşanan acılara değinen Durgun, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hayata geçmesini istediklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrıyı anımsatan Durgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirdiği bu hedefin kamuoyunda yer bulduğunu kaydetti.

Durgun, "Vatandaşlarımızın terörsüz Türkiye konusunu benimsemeleri üst seviyede. Şu anki terörsüz Türkiye süreci, yaklaşık yarım asırdır bir karış toprağımızı vermemek ve kaptırmamak adına şehadet şerbeti içmiş şehitlerimizin ve gazilerimizin 50 yıllık mücadelesinin taçlandırılma aşamasıdır." dedi.

Durgun, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz ve partililer, daha sonra Kilis Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.