Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Sivas'ta kuvvetli yağışların yolu kapattığı köyde cenazeye gitmek isteyenler iş makinesinin kepçesi ile köye taşındı.

Sivas'ta etkili olan yoğun yağışlar Zara ve Hafik ilçelerinde hasara yol açtı. Su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle birçok köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas'ın Tozanlı Vadisi, Sivas-Tokat il sınırındaki Değeryer köyü yolu da Sivas istikametinde araç ulaşımına kapandı. Köydeki cenazeye katılmak isteyenler iş makinesinin kepçesinde köye taşındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı