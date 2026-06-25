Haberler

CHP'li eski milletvekili Orhan Sür için TBMM'de tören: Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı

CHP'li eski milletvekili Orhan Sür için TBMM'de tören: Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP 22'nci dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, Ankara'da hayatını kaybetti. TBMM'de düzenlenen cenaze törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda milletvekili katıldı. Törende Kılıçdaroğlu, Özel ile tokalaşırken, Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadı. Sür'ün cenazesi Balıkesir'e gönderildi.

ANKARA'da hayatını kaybeden 22'nci dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür (75) için TBMM'de tören düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile tokalaştı.

CHP 22'nci dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle, Ankara'da yaşamını yitirdi. Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Sür'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Muharrem İnce'nin yanı sıra pek çok milletvekili katıldı. Törene ilk olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel geldi. Ardından gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulunduktan sonra Özgür Özel ile tokalaştı. Kılıçdaroğlu ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ise tokalaşmadı.

Orhan Sür'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Sür'ün hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenden sonra Sür'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya

Kılıçdaroğlu ve Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Boksörüm çeneni kırarım' diye tehdit etti, gerçek başka çıktı

"Boksörüm çeneni kırarım" diye tehdit etti, gerçek başka çıktı
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyoruz! İşte muhtemel 11'ler
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor