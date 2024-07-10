SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

Kuruluş işlemleri 28 Haziran 2024 tarihinde tamamlanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "faaliyette olan siyasi partiler" listesinde yer aldı. Yargıtay'ın sitesindeki bilgilere göre SHP'nin ana merkezi Ankara'da Kızılay Karanfil Sokak'ta görünüyor.

PARTİYİ KİM KURDURDU?

"SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu" haberleri üzerine, partiyi kimin kurdurduğu tartışmaları başladı. CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kurdurttuğu iddialarına ilişkin "SHP'ye mi Genel Başkan olacakmışım? Böyle bir şeyler yazıldı çizildi. Bunların tamamı da hayal ürünü. Biz CHP'liyiz, CHP'nin Genel Başkanlığını yaptım. Başka bir parti arayışımız zaten olamaz" açıklamasını yaptı.

BÜLENT KERİMOĞLU DA İDDİALARI YALANLADI

Gazeteci Şaban Sevinç, SHP'nin kuruluşunun arka planında eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun olduğunu iddia etti. Bülent Kerimoğlu da iddiaları yalanlayarak X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kerimoğlu'nun açıklaması şöyle; "Gazeteci Şaban Sevinç'in gündeme taşıdığı SHP'nin yeniden kurulması hakkında. Yeniden kurulduğu ifade edilen SHP ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Gazeteci Sayın Sevinç'in tarafıma sorduğu sorular ve yanıtlarım şu şekildedir;

• SHP'nin kurulmasında bir rolünüz var mı, kurucusu musunuz?

Benim herhangi bir dahlim yoktur. Ne danışma kurulu ne kurucular kurulu ne de yönetiminde olmadığım gibi herhangi bir teşvik, yönlendirmem de olmamıştır. Yani hiçbir dahlim söz konusu değildir. Ben CHP'liyim, CHP üyesiyim ve partimin başarısı için çalışmaya devam ediyorum, edeceğim.

• Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir etkisi, rolü var mı?

Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşamam ancak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir ilgisi, bilgisi ve dahli olduğunu düşünmüyorum.CHP üyesiyim, partimin başarılı olması ve iktidarı için çalışmaya devam edeceğim.

• Battal İlgezdi, Ali Kılıç gibi isimlerin bulunduğu bu işin arkasında olduğu iddiası var?

Bilemem, zannetmiyorum. Zaten 4 Kasım 2023, kurultay akşamından beri kendisini görmedim, konuşmadım.

• SHP'nin yeniden kurulması için ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz?

Bizler sol, sosyal demokrat düşünceye inanan insanlarız. Dünyada ve ülkemizde gericiliğe, ırkçılığa, totaliterliğe karşı solun yükselişinden mutlu olur, destekleriz. Son söz, CHP üyesiyim, partimin başarılı olması ve iktidarı için çalışmaya devam edeceğim."