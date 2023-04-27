Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da miting düzenledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'dan seslendi

TEKİRDAĞ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte Tekirdağ'da miting düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan birer konuşma yaptılar. Yavaş ve Babacan'ın ardından kürsüye gelerek Tekirdağ halkına hitap eden Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

"Bizi iktidara gençler taşıyacak"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, genel seçimde gençlere güvendiğini söyledi. Özellikle ilk kez oy kullanacak genç nüfusa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Tekirdağ'da ilk oyunu kullanacak 61 bin 662 genç yeni oy kullanacak. Türkiye'de 5 milyon genç ilk kez oy kullanarak Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Bizi iktidara getirmek için en büyük güç sizin elinizde. Bu ülkenin geleceği gençlerde. İktidarımızda torpil kaldıracağız. Atama bekleyenlerin atamasını yapacağız. Tüm köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır biçimde 100 bin öğretmenlerimizi başta köy okullarımız olmak üzere atayacağız" dedi.

"Türkiye yeniden şahlanmak zorunda"

Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu da ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hayatın pahalı olduğunu biliyorum. Çocuğuna yeterli beslenmeyi sağlayamayan anneleri de biliyorum. Herkesin bu acıları hissetmesi lazım. Hep beraber bir değişime imza atmak zorundayız. Bunlar Türkiye'yi 22 yılda ne hale getirdiler? Merkez Bankası bir dolar kuru açıklıyor. Kapalı çarşıda bir dolar kuru var. Bankalar başka dolar kuru açıklıyor. Birçok dolar kuru var. Kimin ne yaptığı belli değil. Ekonomi rezil durumda. Türkiye yeniden şahlanmak zorunda. Türkiye değişime imza atmak zorunda. Sandıkta oyumuzu atacağız" ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal vatandaş için çalışır"

Emeklilere 15 Bin TL ikramiye vereceğini taahhüt eden Kılıçdaroğlu, "Emeklilerin durumunu da biliyorum. Emekliler alın terinin karşılığında emekli aylığı alır. Eğer emekliler aldıkları maaşlar ile geçinemiyorsa çözülmesi gerekir. Seçimden sonra emekliye 15 Bin TL vereceğim. Siz yandaşları için çalışırsınız, Bay Kemal ise vatandaş için çalışır" şeklinde konuştu.

"Kadınların asgari ücret kadar maaşı olacak"

İktidara geldikleri takdirde aile sigortası ile ev hanımlarına asgari ücret bağlayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmamız lazım. Evde en büyük sıkıntıyı yaşayan kadınlarımızdır. Kadınların maaşı asgari ücret olacak. Türk Lirasını perişan ettiler, insanlarımız yoksullaştı. Türkiye'yi zenginleştirecek olan bizleriz. Tekirdağ; üniversite, sanayi ve tarım kenti olarak öne çıkıyor. Tekirdağ'a her şey dışardan geliyor. Gemilerin yakıtı ne kadara veriliyorsa, ben de o fiyattan mazotu vereceğim. Kırsal alanları yaşanabilir mekanlar haline getireceğiz" diye konuştu.

"Terör insanlık suçudur"

Konuşmasının son bölümünü teröre ayıran Kılıçdaroğlu, teröre asla geçit vermeyeceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Terör insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin lanet olsun. Bizim 2 kırmızıçizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bunlar bizim için vazgeçilmezdir. 6 lider bir aradayız. Birleşe birleşe kazanacağız. Bu ülkeye demokrasi ve bereketi getireceğiz. Beraber birlikte baharı getireceğiz. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ali Babacan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ CHP'li ilçe Belediye Başkanları, Millet İttifakı Üyesi siyasi partilerin il Başkanları mitinge katılan halkı selamladılar.

(TNY-HÇ-SŞ-