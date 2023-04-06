Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'la ilgili vaadi, Erdoğan'ı çok kızdırdı: Hangi cesaretle bunu konuşabiliyor?

Dün akşam katıldığı yayında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden yüklendi. Erdoğan, "Selo'nun Diyarbakır'da attığı adımla, 51 vatandaşımızın ölümüne neden olması Kürt vatandaşlarımın gözünden kaçıyor. Ne kadar cesurane 'Bunları çıkartacağız' diyor. Bu ülkenin yargısı cezayı verdi. Kılıçdaroğlu hangi cesaretle bunu konuşabiliyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlerden deprem bölgesindeki çalışmalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenmeyi ihmal etmedi.

"HANGİ CESARETLE BUNU KONUŞABİLİYOR?"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik sözlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı konuyla ilgili "Selo'nun Diyarbakır'da attığı adımla, 51 vatandaşımızın ölümüne neden olması Kürt vatandaşlarımın gözünden kaçıyor. 5 yıla mahkum oldu. Ne kadar cesurane 'Bunları çıkartacağız' diyor. Bu ülkenin yargısı böyle bir cezayı verdi. Apo'yla ilgili kararı yargı verdi. Kılıçdaroğlu hangi cesaretle bunu konuşabiliyor. Bunlar ortadayken bizim bu tartışmaları yapmamıza gerek var mıydı? Yargıyı hiçe sayıp cezalarla ilgili bunları konuşuyor." dedi.

"HÜKÜM GİYDİĞİNDE BUNU KONUŞAMAYACAKLAR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "14 Mayıs'ta beklediklerini bulamayacaklar. Gerçek yargı olarak, milletim son sözü söyleyecek gerekli olan kararı verecek. Adalet tecelli ederek yolumuza devam edeceğiz. HDP'liler bunlara hakaret ettiklerinde bunlara karşı sesleri çıktıklarını duydunuz mu? Aynı şey FETO için de geçerli. CHP'nin de yaşadığı dönüşümle bu projeye yazıldığını anlıyoruz. Masa bunu nasıl kabul ediyor? Partisine gidip ziyaret edemedi, Meclis'teki odada ziyaret etti. Demirtaş aslında hüküm giymesi gerekenden hükmü almadı. Hüküm giydiğinde bunu konuşamayacaklar. Yasin'imizle alakalı hükmü giydiğinde bunlar rahat hareket edemeyecekler. Bunların rahat konuşmasının sebebi buradan kaynaklanıyor. dağdakiler bu açıklamaları hangi rehavetle yapabiliyor. Bunlar dağdaki teröristler, beyanlar toplum yanlış istikamette yönlendiriliyor."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncelerinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.