Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı karedeki isim konuştu: Antika kilim gibi düşündüm

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı yeni fotoğrafla ilgili konuşan CHP'li milletvekili aday adayı Ali Acar, "Seccade değil de, antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım. Bize yapılan haksızlıktır. Doğru bulmuyoruz. Ben orucumu tutan ve namazımı kılan biriyim" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccade üzerinde çektirdiği fotoğrafların yankıları sürüyor.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tartışmalar tam duruldu derken bu kez de Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada servis edildi.

"ORUCUNU TUTAN, NAMAZINI KILAN BİRİYİM"

Kılıçdaroğlu'nun seccadenin üzerine basarken çektirdiği yeni fotoğrafla ilgili CHP'den henüz bir açıklama gelmezken karedeki milletvekili aday adayı Ali Acar, konuyla ilgili konuştu. Gazeteci Nevzat Çiçek'e açıklamalarda bulunan Acar, "Otantik bir görünüm vardı ve ben de namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bildiğimden dolayı o anlamda dikkat etmedim. Seccade değil de, antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım. Bize yapılan haksızlıktır. Doğru bulmuyoruz. Ben orucumu tutan ve namazımı kılan biriyim. Otantik bir görünüm vardı ve ben de namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmeyeceğini bildiğimden dolayı o anlamda dikkat etmedim" dedi.

"ANTİKA KİLİM GİBİ DÜŞÜNDÜM"

"Seccade değil de, antika kilim gibi düşündüm, bu nedenle paylaştım" diyen Acar, şöyle devam etti: "Bize yapılan haksızlıktır. Doğru bulmuyoruz. Genel başkan hariç odada 9 kişi var. Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu, 5 aday adayı ve 2 koruma vardı. Önce fark etmedik sonra fark edilince sildik. Çünkü loş ışıklı bir yerdi ve kilimle seccade otantik olarak içi içe girmişti antika bir kilim zannettik, fark edemedik. Ayakla girilen bir yere seccadenin serilmeyeceğini bilen biriyim. Daha önce çekilen fotoğraflarda da ayakkabı ile girildiği görülüyor."