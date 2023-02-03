Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına İYİ Partili Karakış'tan: Kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil" diyen Cihan Paçacı'nın ardından İYİ Partili Yiğit Karakış'tan da itiraz geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylıkla ilgili, "Oy oranına bakmadan istişare yapılacak." sözlerini Twitter'da alıntılayan Karakış, "Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı CB yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı" dedi.

Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasıyla birlikte gözler 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Kamuoyunda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş isimleri öne çıkarken, 6'lı masanın adayını hala açıklamaması tartışmalara neden oldu.

CHP LİDERİNİN ADAYLIĞINA BİR İTİRAZ DAHA

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta açıklaması beklenirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den bir itiraz daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında sarf ettiği, "Mutabakat olmadan bir karar almayı asla doğru bulmam, zaten öyle bir karar çıkmaz. Diyelim ki ismim üstünde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok." sözlerini alıntılayan İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

"KAZANMA İHTİMALİ EN YÜKSEK ADAYI CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ"

Karakış, "Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı." dedi.

"SİZCE SEBEBİ NE OLABİLİR?"

Karakış, bir diğer paylaşımında ise şunları söyledi: "Kemal Bey'in adaylığına Ak Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesi, saray medyasının 4 senedir yerden yere vurduğu Kemal Bey'i övmeye başlaması, saray anketçilerinin Kemal Bey'in farklı kazandığı anketler paylaşması... Sizce sebebi ne olabilir?"

PAÇACI İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan İYİ Partili Cihan Paçacı, 6'lı Masa'nın 11'inci toplantısını yaptığı gün Kılıçdaroğlu'yla ilgili tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı. Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını açık bir şekilde ifade eden Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak." demişti. Paçacı, sözlerinin maksadı aşan yorumlara neden olduğunu belirterek, partideki görevinden istifa etmişti.