Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Önceki gün KRT TV canlı yayınına katılan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdan hançerlendim" açıklamasının sorulması üzerine "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN O SÖZLERE YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o sözleri üstüne alınmadığını belirtti. Özel, yaptığı açıklamada "Kemal Bey'in 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir' sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü hiç etmedim" dedi.

"O FOTOĞRAF DEĞİŞMEZ"

Sözlerinin devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme yapacaklarını ifade eden Özel, "Yarın uygun bir zamanda ve ortamda İmamoğlu ve Yavaş'la konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN O ŞİİRİ OKURSA SÖZÜMÜ GERİ ALIRIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiir ne sanat ne kültür bilir" sözlerine de açıklık getiren Özel, "Benim Erdoğan'a cevabım bu sınırlar içinde olur. Cahil değilse bildiğini göstersin. Erdoğan Brecht'in Halkın Ekmeği şiirini okursa sözümü geri alırım" ifadelerini kullandı.