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Kılıçdaroğlu'nun "İhanete uğradım" çıkışına Özgür Özel'den yanıt

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Konuk olduğu bir programda "Sırtımdan hançerlendim" açıklamasıyla ilgili konuşan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cevap geldi. Bu açıklamayı üzerine alınmadığını ifade eden Özel, "Çünkü hiç ihanet etmedim" karşılığını verdi.

Önceki gün KRT TV canlı yayınına katılan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdan hançerlendim" açıklamasının sorulması üzerine "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

ÖZEL'DEN O SÖZLERE YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o sözleri üstüne alınmadığını belirtti. Özel, yaptığı açıklamada "Kemal Bey'in 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir' sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü hiç etmedim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

"O FOTOĞRAF DEĞİŞMEZ"

Sözlerinin devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme yapacaklarını ifade eden Özel, "Yarın uygun bir zamanda ve ortamda İmamoğlu ve Yavaş'la konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN O ŞİİRİ OKURSA SÖZÜMÜ GERİ ALIRIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiir ne sanat ne kültür bilir" sözlerine de açıklık getiren Özel, "Benim Erdoğan'a cevabım bu sınırlar içinde olur. Cahil değilse bildiğini göstersin. Erdoğan Brecht'in Halkın Ekmeği şiirini okursa sözümü geri alırım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSelim K:

Ortada bir kavga yok , iktidar satın aldığı medya ile chp de bir bölünme istiyor sakın bu tuzağa düşmeyin derim başka yapacak bir şeyleri kalmadı ekonomik tablo ortada

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Haber YorumlarıCevdet Taşkın:

ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU...... APTALLAR APTAL OLDUĞUNU......... CAHİLLER CAHİL OLDUĞUNU.......... HAİNLER HAİN OLDUĞUNU.............. BİLMEMESİ

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Haber YorumlarıMevlüt:

Yüz yokki üzerine alınasın.

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Haber YorumlarıMehmet Saraç:

Bunların en büyük hataları Bir kendilerinde hiç hata görmezler İki hep başkası suçlu ve hatalıdır Üç her şeye karşı çıkarlar fayda mı zarar mı hiç düşünmeden direk karşı çıkıyordur

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

Kemal bey ittifak şu bu vs rağmen onca seçim kaybettin halen ihanetten bahsediyorsun biraz utanma olmalı

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Kılıçdaroğlu hangi ihanetten bahsediyor acaba avantajlı durumda en sonki başkanlık seçimi dahil yıllardır girdiği tüm seçimleri kaybeden birinin partisinin başında oturması asıl ihanettir. Yakışanı bir kenara oturup tecrübelerini hizmete sunmaktır

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Haber YorumlarıSMMM:

KILIÇDAROĞLU YİNE TAYYİBE HİZMET ETMEYE BAŞLIYOR.SEZGİN TANRIKULU OLSUN KILIÇDAROĞLU OLSUN BUNLARIN CHP GİBİ BİR PARTİDE YER ALMAMASI LAZIM.ÇÜNKÜ PARTİNİN YAPI TAŞLARINA UYMUYOAN PROFİLLER.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Güçler birşeşiyor erdoğana kazandıracaklar gene

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Kemal ortaya çıktığına göre Tayyip erken seçime gidecek Demeki 23 yıldır Kemal sayesinde iktidarda çünkü

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Haber YorumlarıSMMM:

KILIÇDAROĞLU DA AYRICA HDP LİDİR.KOSKOCA PARTİDE 11 SEÇİM BAŞKANLIK YAPTI ONCAN BAŞARISIZLIĞA RAĞMEN.BU DEMEK OLUYOR Kİ CHP ARTIK ATATÜRKÇÜ ÇİZGİDEN TAMAMEN ÇIKMIŞTIR.YENİ BİR SOL PARTİ KURULACAK YA DA BUNUN GİBİLER TASFİYE EDİLECEK.

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