Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerine İYİ Partili isimden yanıt: Hiçbir partinin içişlerine karışmayız

CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı" diyerek İYİ Parti'ye gönderme yapmıştı. Bu sözlere İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan sert tepki geldi. Ağıralioğlu, "Milletin iradesine yönelik fikirleri içişlerine karışmak olarak nitelememek lazım. Biz ne başka bir partinin içişlerine karışırız ne de bizle alakası olmayan konularla ilgili fikir yürütürüz" dedi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu CHP liderinin "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerine tepki gösterdi. Ağıralioğlu yaptığı açıklamada, "Biz kendisi cumhurbaşkanı adayı çıkaran bir parti değiliz. Mevcut isimler arasında kazanacak aday vurgusu yapıyoruz, milletin iradesi diyoruz. Saraçhane meselesinde ise yargı yoluyla milletin iradesine kurulmak istenen pusuya karşı genel başkanımız Meral Akşener tepki göstermiş, millet iradesinin yanında olmuştur. Mağdurun yanında olmak millet iradesine pusuya karşı bir duruştur" dedi.

"HİÇBİR PARTİNİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIZ"

"Cumhurbaşkanı adaylığı için bahsi geçen adaylar Ekrem Bey ve Mansur Bey CHP'nin belediye başkanlarıdır" diyen Ağıralioğlu TV100'e açıklamalarda bulunarak, "Nezaketsizlik neden yapacağız ki. Hiçbir partinin içişlerine karışmayız. Bugün de kazanacak aday vurgusuyla halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili değerlendirmeler neden içişlerine karışmak olarak değerlendirilsin ki?" ifadelerini kullandı.

"KAZANAN PROJE BİZİM PROJEMİZDİR"

İstanbul ve Ankara seçimlerinde kazanılan projenin kendilerine ait proje olduğunu hatırlatan Ağıralioğlu, "Tamam sonra Kemal Bey alicenaplık yaptı ama bu projeyi ortaya atan başından sonuna kadar başarılı olacağına inanan genel başkanımız Meral Akşener'dir. Bu teklifi CHP kabul etmiş ve birlikte kazanılmış bir seçim vardır. Bugün de Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkılıyor. Meral Hanım olayı duyar duymaz milletin iradesine sahip çıkıyorsa burada milletin iradesine yönelik fikirleri içişlerine karışmak olarak nitelememek lazım. Biz ne başka bir partinin içişlerine karışırız ne de bizle alakası olmayan konularla ilgili fikir yürütürüz.

"SUBJEKTİF OLARAK BULUYORUM"

Denenmiş ve kazanılmış bir durum söz konusu, değilse birlikte kazanılmış belediyeler bunlar içişleri karışmak değil. Almak kadar alınmasına vesile olmakta önemlidir. Daha aday konuşulmamışken denenmiş ve kazanmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri içişlerine karışmak denmesini subjektif olarak buluyorum" açıklamalarında bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Dün Ankara'da televizyon temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine verdiği "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" yanıtı "İttifak çatırdıyor" yorumlarına neden oldu.