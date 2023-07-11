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Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin İsveç kararına sert tepki: Biden aradı, Erdoğan dönüş yaptı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "İsveç geri adım atmadı, aksine bizim kutsal kitabımızı yaktılar. Ne oldu? Biden telefon etti, Erdoğan 180 derece döndü ve İsveç'in NATO'ya girmesini TBMM'ye taşımaya karar verdi. İsveç AB konusunda bize destek verecekmiş. Kardeşim orası AB değil ki NATO toplantısı. Seni alacaklarını söylediler mi hiç söylemediler." dedi.

Türkiye, NATO üyelik başvurusunu teröre destek verdikleri gerekçesiyle reddettiği İsveç'le dün mutabakata vardı. NATO Zirvesi'nde görüşen liderler anlaştı; Türkiye İsveç'e onay verecek İsveç ise Türkiye'ye AB sürecinde destek olacak. Bu karara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Asla üye olamazlar' diye çok açık ifadeler kullandılar. İsveç geri adım atmadı, Kur'an'ı yaktılar. Biden, Erdoğan'a telefon etti ve Erdoğan 180 derece döndü. Bir devlet böyle yönetilir mi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları: "Vatandaşlarımın zor durumda olduğunu biliyorum. Neden sesiniz daha gür çıkmıyor diye sitem ettiklerini de biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız, ama 25 milyonu artırmak şartıyla. Bugün şikâyet eden, AK Parti'ye oy veren kardeşimi birinin ziyaret etmesi lazım. Diğer arkadaşımın da konuşması lazım. Vatan sadece benim vatanım değil, hepimizin vatanı. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Benim sıkıntım varsa, benden zor durumda olan vatandaşın da sıkıntısı var. O zaman o sıkıntıyı bile bile kendisine verilen sözlere kanarak ve 'Biz size çok güzel Türkiye armağan edeceğiz' diye yola çıkıp soykırım ekonomisi uygulayan siyasal iktidara asıl oy verenlerin ders vermesi gerekiyor. Onların seslerini yükseltmesi gerekir. Ak Parti'ye oy veren kardeşlerimin vicdan muhasebesi yapması gerekir.

Cezaevlerimiz tıka basa dolu. Siyasi gücü olanlar adamını bulup çıkıyorlar. Gazeteci yazdıktan sonra yeniden cezaevine koyuyorlar.Milletvekili Can Atalay hâlâ içeride. Merdan Yanardağ... Mahkumiyet kararı yok hakkında, ama içeride. RTÜK, TELE1'e ceza yağdırdı. Bunlar, antidemokratik ülkede karşılaştığımız olaylardır. Bizi yıldırmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

İsveç'in NATO'ya üyeliği dolayısıyla terör örgütü mensuplarını koruduğu, ülkesinde tuttuğu için Türkiye 'biz NATO'ya üyeliğini kabul etmiyoruz' dediler. 'Asla üye olamazlar' diye açık ve net ifadeler kullanıldı. İsveç, geri adım atmadı. Bizim kutsal kitabımız Kuran'ı yaktılar. Ona da iktidar kanadı yeterince tepki göstermedi. Biden telefon etti Erdoğan'a. Erdoğan birden bire 180 derece döndü, İsveç'in NATO'ya girişine evet diyeceğiz, Meclis'e getireceğiz dedi. Bir devlet böyle yönetilir mi?"

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Nato Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Emrah Tosunoğlu:

Yeter artık ya kaybetmeyi alışkanlık haline getirmişsin muhalefeti de CHP,yide batırdın bela oldunuz resmen insanlar sizi koltuğunuzdan indirebilmek için ta boludan Ankara'ya yürüyorlar bu konuda haklı bile olsanız artık kimse sizi kahle almıyor edebinizlen bırakıp gidin

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Barış ıçkın:

Sen işine bak bu işlere kafanı yorma sende o kapasite yoktur birazcık gururun olsa çeker giderdin halen konuşabiliyorsun.

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Recep Yılmazer:

Kardeşim sizde mecliste onay vermeyin..

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