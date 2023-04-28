Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey

Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceklerini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" sözleriyle eleştiren Haluk Bayraktar'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz" dedi.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Twitter'dan paylaştığı "Atatürk Havalimanı" başlıklı video ile bir müjde duyurdu. Videoda Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getirileceğini duyuran Kılıçdaroğlu, Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile de görüştüğünü söyledi. "Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, projenin iki isimle birlikte gerçekleştirileceğini söyleyerek, "kendi mekiklerimizi geliştireceğiz" dedi.

HALUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun müjdesinin ardından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP liderine tepki gösterdi. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri… Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT: BU KADAR SİYASALLAŞMAYIN

Bayraktar'ın bu paylaşımına CHP liderinden yanıt gecikmedi. Twitter hesabından Bayraktar'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş" dedi.