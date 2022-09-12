Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimine ilişkin ilk yorum: İkisinin de oyları düşüyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine "Dikkatimizi silahlı kuvvetlerimiz güçlendirilmesine verdik" diyerek karşılık verdi. Ardından Türkçe şekilde "Dayılık yok" dedi. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Miçotakis'in ortak noktasına parmak basarak "İkisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist, savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz" dedi.

Yunanistan'ın Ege'de adaları silahlandırması ve ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satılmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebilir" sözleri Yunanistan'da büyük panik yarattı. Yunan basını bu resti olası bir operasyon olaak yorumladı.

MİÇOTAKİS, ERDOĞAN'IN RESTİNE KARŞILIK VERDİ

Ankara ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi. Miçotakis, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarıma verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE, "DAYILIK YOK" DEDİ

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ile başlayan sözlerine de değinirken, tek kelime ile 'hayır Sayın Erdoğan' dedi." Dayılık yok" sözlerini kullanan Miçotakis'in videosu sosyal medyada bir anda gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GERİLİMİNE İLK YORUM

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in ortak noktasına parmak basan Kılıçdaroğlu, "Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz" dedi.