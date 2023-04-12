Kılıçdaroğlu'ndan Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün'ün aday gösterilmesine ilişkin tepkilere yanıt

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün'ün CHP Denizli 3. sıradan milletvekili adayı gösterilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gelecek Partisi kontenjanından listeye dahil edilen Ün isminin tartışma yarattığı iddiasına değinen Kılıçdaroğlu, "Başka illerde de benzer tartışmalar var, olabilir. O başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Zaman içerisinde taşlar yerine oturacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın eski özel kalem müdürü Sema Silkin Ün'ün Gelecek Partisi kontenjanından CHP Denizli 3. sıradan milletvekili adayı gösterilmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SEMA SİLKİN ÜN'ÜN ADAYLIĞI SORULDU

Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katıldığı Çanakkale mitingi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sema Silkin Ün'ün aday listesinde yer almasına ilişkin de konuştu.

"ZAMAN İÇERİSİNDE TAŞLAR YERİNE OTURACAK"

Kılıçdaroğlu, "İlk kez beş parti, bir parti logosu altında seçime gidiyor. Herkes sanki 'O CHP'li değil. Nasıl bizim listede yer alır?' diyor. Eski alışkanlıklardan kurtulanamayan bir atmosfer var. Zaman içinde son bulacaktır. Bugün mesela sahnede İYİ Parti milletvekili adayı, Gelecek Partisi milletvekili adayı, CHP milletvekili adayı hep beraber bir arada durduk. Zaman içerisinde taşlar yerine oturacak.

"OYLARIN HEBA OLMAMASI İÇİN AKILCI BİR POLİTİKA İZLENİYOR"

Başka illerde de benzer tartışmalar var, olabilir. Sema Hanım başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Dolayısıyla bunlar oyların heba olmaması ve çalışması için böyle bir akılcı politika izleniyor. Burada partilerden çok ülkenin geleceği konusunda temel endişelerimiz var.

"ONLAR AYRI PARTİLER BİZ AYRI PARTİYİZ"

Bu temel endişe gidermek için de altı parti bir araya geldik. Aslolan, Türkiye ve Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları bir an önce aşmak. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar bizim iç işlerimize karışamazlar. Onlar ayrı partiler biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adayını seçerler, biz kendi adaylarımızı seçeriz, birbirimizin alanına girip üstü örtülü ya da açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz" diye konuştu.

SEMA SİLKİN ÜN KİMDİR?

Sema Silkin Ün, 1981 İstanbul Üsküdar doğumludur. İlk öğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla Bilecik, Bolu, İstanbul illerinde, orta okulu Pendik İmam Hatip Lisesi´nde, lise öğrenimini 1999 yılında Kadıköy Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Lisesi´nde tamamladı.

Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde bitirmiştir. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset bilim dalında, "Almanya'daki Türk Kökenli Kadınların Çalışma Yaşamına Katılımı" konulu tez çalışması ile 2010 yılında tamamladı. Bu tez çalışması sebebiyle 2008-2009 döneminde Almanya´nın Bremen Üniversitesi´nde misafir öğrenci olarak bulundu. Halen Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ana bilim dalında "Türkiye'de Suriye Sermayeli İşletmeler ve İşgücü Piyasası" konulu doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

2004-2006 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında Ak Parti Üsküdar İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. En son üstlendiği kamu görevi Cumhurbaşkanı Danışmanlığıdır. Siyasi çalışmalara katılmak üzere söz konusu görevinden ve memuriyetinden istifa etti. Sivil toplum çalışmaları sırasında, Kadın ve Demokrasi Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli heyeti üyelikleri yaptı. Göç, kadın ve sosyal politika alanında yayın yapan akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça, Almanca bilmektedir.