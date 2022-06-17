Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere: "Sizi bu milletin efendisi yapacağım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş'te çiftçilerle buluştu

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini ve çiftçilerin kredi faizlerinin silineceğini söyledi. Çiftçinin zarar etmesinin Türkiye'nin zarar etmesi anlamına geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sizi bu milletin efendisi yapacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde 3 gün sürecek programları için İzmir'e gelmişti. Kılıçdaroğlu, bugün ise Tire ilçesindeki programının ardından 'Çiftçi Buluşmaları' çerçevesinde Ödemiş'e geldi.

"Sizi bu milletin efendisi yapacağım"

Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçinin derdini bildiklerini ve Türkiye'deki tüm çiftçilerin aynı sıkıntıları yaşadığını belirterek, "Size sözüm var. Sizi bu milletin efendisi yapacağım. Alın teri döken, günü 24 saati çalışan, biz evlerimizde otururken çalışan sizler, milletin efendisi olmayacak da kim olacak? Sizler ürettiğiniz zaman bizim karnımız doyacak. Biz her şeyi dışarıdan alıyoruz. Bu ülkenin topraklarında ihtiyacımız olan ürünlerin tamamını üretmek mümkün. Yaptığınız iş çok değerlidir. İnsanlık olarak günde iki kez karnınızı doyurmak zorundayız, bunu da yapan sizsiniz. Siyaset kurumu bunun değerini bilmiyorsa o siyaset kurumu batsın" dedi.

"Çiftçi zarar ederse Türkiye zarar eder"

İktidara gelmeleri halinde çiftçiler için yapacakları projelerden de bahseden Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda çiftçilerin kredilerin faizlerini sileceğiz. Sizin bir nefes alıp rahatlamanız lazım. Hangi çiftçi neyi ekecek, neyi biçecek bunu planlayacağız. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Çiftçi zarar ederse Türkiye zarar eder. Sizi asla zarar ettirmeyeceğiz. Çiftçinin maliyetini ve karını bilerek, yeni taban fiyatla beraber hiçbir çiftçi taban fiyatın altına düşmeyecek. Afetlere karşı çiftçinin zararını karşılayacağız. Traktörünüz, hayvanınız asla haczedilmeyecek. Bunu da kaldıracağız. Mazot konusu da önemli Şehirde yaşayan biri mazota zam geldiğinde isterse arabasını kullanmayabilir ama çiftçi tarlasını sürmek için mecburen kullanacak. Bunun için çiftçiye düşük bedelle mazot satacağız. ÖTV ve KDV olmayacak. Çiftçiye desteği vereceğiz" diye konuştu.

"Her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında size pay vereceğiz"

Tarım Kanunu'nun 21. maddesinde çiftçiye milli gelirin yüzde 1'i oranında teşvik verilir ifadesinin yer aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar çiftçiye bu teşvik tam anlamıyla verilmedi. Çiftçinin bu hükümetlerden alacağı 273 milyar TL var. Bu size ödenmedi. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli gelirin yüzde 1'i oranında size pay vereceğiz. Çiftçi birlikleri de bunu denetleyecek. Güneş enerjisiyle elektrik üreterek çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Önde doğuda 6 ille başlayacağız, sonra bütün Türkiye'ye yayacağız. Nerede çiftçi çalışıyorsa kırsal kesimin her yerinde hayvancılık yapanlar için veteriner, toprakla uğraşıyorsa ziraat mühendisi. Bütün bunların tamamını kamu görelisi olan veteriner ve ziraat mühendisi yapacak. Bunlar için hiçbir bedel ödemeyeceksiniz. Gençler kırsalda çalışmak istemiyorlar. Bunu teşvik etmek için kırsalda çalışan gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Bunu da yapacağız. Alın terinin değerli olduğunu biliyorum. Sandık gelecek, oy kullanmaya gideceksiniz. Söylediklerimi sakın unutmayın. Bizim karnımızı doyuran sizlersiniz. Sadece bize güvenin" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, de Türkiye'de çiftçiler için daha iyisini yapılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, "Köylüyü milletin efendisi yapmaya kararlıyız" dedi.