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Kılıçdaroğlu: Tüm partililerimizi, grup toplantısı için CHP Genel Merkezimize çağırıyorum

Kılıçdaroğlu: Tüm partililerimizi, grup toplantısı için CHP Genel Merkezimize çağırıyorum
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerini ve vatandaşları saat 14.00'te genel merkezde omuz omuza grup toplantısına çağırarak birlik mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisine sağduyu çağrısında bulunduğu sanal medya paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekun halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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