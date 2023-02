Kılıçdaroğlu'ndan Adıyaman halkından helallik isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 44 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"DONARAK ÖLEN VATANDAŞTAN NEYİN HELALLİĞİNİ İSTEYECEKSİN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "helallik" çıkışına bugün partisinin grup toplantısında tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halkın hayatına kast etmenin helalliği olmaz. Hayata kast ediyorsunuz. TBMM'nin deprem raporları olmasaydı bilmiyordunuz diyecektim. Biliyordunuz, kast ettiniz, 50 bin yurttaşın ölümüne neden oldunuz. Büyük bir kısmı donarak öldü. İki gün geçecek 'Ben sizden helallik istiyorum' diyeceksin. Nasıl bir helallik anlayışı? Donarak ölen vatandaştan neyin helalliğini isteyeceksin?" dedi.

"KISA SÜREDE TOPARLANMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Acı günler yaşıyoruz. Ciddi sorunlarla karşı karşıyayız, evet ama hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Güzel bir ülkeyiz. Güzel insanlarımız var. Bazen yanlış tercihler nedeniyle ülke krizlere girebiliyor. Bugün yaşadığımız gibi derin bunalımların içine milyonlar sürüklenebiliyor. Ama kısa sürede toparlanmak hepimizin görevi. Millet olarak güçlüyüz. Birimizin burnu kanasa kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadan hemen yanına koşuyoruz. Siyaset kurumun ayrıştırıcı yönü milletimizde yok. Bu CHP olarak bizim en büyük güvencemiz.

"ORDUMUZ NİYE VARDIR, SAVAŞ ÇIKARSA ORDU HAREKETE GEÇECEK"

Kısa sürede toparlanmak, kucaklaşmak hepimizin görevi. AFAD'ın ve Kızılay'ın çalışanlarına, yöneticilerine değil, teşekkür ederim. Belediye başkanlarımız depremin olduğu her noktada olağanüstü başarılara imza attılar. Bütün belediye başkanları arkadaşlarıma teşekkür etmek bir genel başkan olarak benim görevimdir. Bir felaket ortamında Kızılay nasıl olur da çadır ticareti yapar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Deponuzda satılmadık kaç çadırınız kaldıysa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz! Deniyor ki iktidar depreme hazırlıksız yakalandı. Bunu söyleyenler aslında devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet dediğiniz kurum bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Ordumuz niye vardır, savaş çıkarsa ordu harekete geçecek. Ordu savaş karşısında her an hazırdır."

"İKTİDAR SAĞLIKLI ÇALIŞAN BİR DEVLETİN KOLONLARINI KESTİ"

Enkazın altında kalan bu iktidarın deprem konusunda tahminleri yanlış olmuş, neymiş İstanbul'da bekliyorlarmış, Kahramanmaraş merkezli olmuş.. Hayatımda bu kadar devleti tanımayan bir iktidarı ilk kez görüyorum. Devlet dediğimiz kurum bütün risklere karşı önceden hazırlığını yapan kurumdur. Devlette liyakat esastır. Raporlar var. Bu iktidar sağlıklı çalışan bir devletin kolonlarını kesti. Liyakat önemlidir. Adaleti çürüttüler. En yetkin insanları kapıya koydular. Devleti yönetenler nerede? Onlar için 1 kişi, 5 bin kişi, 50 bin kişi ölmüş hiç önemli değil, bakmayın ağladıklarına…

"DEVLETİN KURUMLARI ORTAK HAREKET EDER, KOORDİNASYON YAPILIR"

Para dağıtarak insanları yanımıza çekebilir miyiz.. Parayla insanların iradesi satın alınır mı? En acılı günde sana para vereceğim denir mi Allah aşkına! İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yapar. İnsanın ne olduğunu bilmeyenler ancak bunu yapar, izlerken utanıyorum, nasıl bir devlet yönetimidir bu. Nasıl bir çürümüşlüktür bu! Anlamakta zorlanıyorum. Devletin kurumları ortak hareket eder, koordinasyon yapılır. Raporlar, bilimsel makaleler, TBMM'nin deprem araştırma raporları olmasaydı bilmiyordunuz diyecektim. Biliyordunuz, kast ettiniz, 50 bine yakın yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz, daha acı olanı büyük bir kısmı donarak öldü.

"KİMİN HELALLİĞİNİ İSTİYORSUN SEN"

Güçlü silahlı kuvvetlerimiz var. Düğmeye basıldığı anda en geç 6 saat içinde ulaşamayacakları Türkiye coğrafyasında hiçbir yer yoktur. Çadırları, sahra hastaneleri, mutfakların tamamını en geç 6 saat içinde yapabilirlerdi. Yaptırmadılar. İnsanların ölümünü bekledi bunlar. Göz göre göre, bağıra bağıra ölümü gördüler. İki koca gün geçecek insanlar ölecek ben sizden helallik istiyorum, kimin helalliğini istiyorsun sen! Devlet yönetilmiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı bünyesinde deprem kurulu oluşturulması kararı almışlar. Rahmetli Ecevit, Marmara depreminden sonra Ulusal Deprem Konseyi'ni kurdu. Başında da TÜBİTAK vardı. Onun ilk genelgesi de bu. 2007'de ilk yaptıkları iş bu kurulu kapatmak oldu, şimdi kurul açıyorlar. Devlette devamlılık esastır. Bunlar devlet benimle başladı diyor, benden önce devlet yoktu diyor. Devleti bir felaketle karşı karşıya getirdi. Deprem olayı sadece siyasal iktidarların, siyasi partilerin gündemin de değil MGK'nın da gündemindeydi. Sen MGK'nın başkanısın, Kızılay'ın onursal üyesisin. Sen cumhuriyetten intikam mı almak istiyorsun?"