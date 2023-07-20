Kılıçdaroğlu'na canlı yayında zor soru: Genel başkanın değişmesi için daha ne olmalı?

Seçimlerden sonra koltuğu sallanmaya başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na konuk olduğu programda "Genel başkanın değişmesi için daha ne olmalı?" sorusu yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya "Gayet basit. Kurultay yapıyorsunuz. Biz hukukun üstünlüğüne inanan partiyiz. Dün kurulan bir parti değiliz. Geçmişte nasıl genel başkanlar değişti ise yine genel başkanlar değişir" şeklinde yanıt verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda seçimleri kaybetmesi sonrası eleştiri oklarının hedefi oldu. İstifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu'na konuk olduğu Habertürk yayınında "Genel başkanın değişmesi için daha ne olmalı?" sorusu yöneltildi.

KURULTAY'I İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, yanıt olarak, "Gayet basit. Kurultay yapıyorsunuz. Biz aynı zamanda hukukun üstünlüğüne inanan partiyiz. Biz böyle dün kurulan bir parti değiliz. Geçmişte nasıl genel başkanlar değişti ise yine genel başkanlar değişir. Örneğin ben hiçbir delegeye 'bana oy verin' diye telefon açmam. Bunu dediğiniz an genel başkanlık yapamazsınız. Biz gelenekleri, kurumları olan bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz. Genel başkan elbette ki değişir. Benim genel başkan olduğum dönemde de genel başkan adayları çıktı, demokratik yarıştık. Bunların olması demokrasinin gereğidir" dedi.

"KURULTAY SEÇİM ÖNCESİ YAPILMALI"

Sözlerini sürdüren, "Geçen yerel seçimlerde başarı kaydetmedik mi? Belli ki başarı elde ediyoruz. Niye her seçimde yenilgi? Yerel seçimlerde başarı elde ettik. 11 büyükşehir belediyesi CHP tarafından yönetiliyor. Bunu yenilgi olarak anlatıyorlar. Eleştiriye hep saygım vardır. Seçimi kazanırsınız, kazanmazsınız ayrı bir şey. Biz bakarız, kendi içimizde hesaplaşırız, oturur tartışırız. 'Neden kazanamadık' masaya yatırırız. Hangi koşullarda kazandık, bunu masaya yatırırız. Ben şunu söyledim; bu geminin kaptanı ben miyim? Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz. Sağlam limana yanaştırır. O liman kurultaydır. PM karar verecek 'şu tarihte kurultay olsun' diyecek. Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması."

"'BEN GENEL BAŞKAN OLACAĞIM' DERSE ALANA ÇIKARLAR"

Arkadaşlar 'ben genel başkan olacağım' derse alana çıkarlar. İl il gezerler. Daha bu süreç başlamadı. Hiçbir kısıtlama olmaz. Özgürce insanlar çıkarlar. Bunlar demokrasinin gereği zaten. Bu konuda hiç kimse sürecin üstüne bir gölge düşüremez. İl başkanlarının görevden alınmasının her birisinin gerekçesi var. Hangi gerekçe ile aldığımız PM'ye aktaracağız. PM bu kararı denetleyecektir. Göreve iade de olabilir, kabul de edebilir. Biz ayrıca bütün illere ikişer milletvekili gönderdik. CHP'de genel başkan yanlış bir şey söylediği zaman ertesi gün kıyamet kopar. Bizde tek adam rejimi yok; demokratik kurallar vardır. Ben PM'de MYK'yı veya beni eleştirecek arkadaşların sözünü kesmem. Onlara bu esnekliği sağlarım. Onu da örgütümüz gayet iyi bilir.