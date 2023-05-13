Kılıçdaroğlu, 'Mustafa Kemal Atatürk' notuyla video paylaştı: Dünya sizi konuşacak gençler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada paylaştığı videolara bir yenisini daha ekledi. Bu kez "Mustafa Kemal Atatürk" notuyla paylaştığı videoda Kılıçdaroğlu gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'ta Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek. Dünya sizi konuşacak gençler" dedi.

Türkiye'nin kilitlendiği Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine artık saatler kalırken Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı, sosyal medya hesabından "Bu gece 01'de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz" paylaşımında bulundu.

GENÇLERE SESLENDİ

Söz verdiği saatte Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk" notuyla bir video paylaştı. Paylaşımında Kılıçdaroğlu gençlere seslendi.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN UMUDU OLACAK"

Kılıçdaroğlu, videosunda yaptığı açıklamadai, "15 Mayıs'ta Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek. Dünya sizi konuşacak gençler" dedi.