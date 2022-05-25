Kılıçdaroğlu: "Bizim bir numaralı sorunumuz demokrasidir" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Bizim bir numaralı sorunumuz demokrasidir"

AA - Ömer Faruk Cebeci - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması DÜZCE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de Kanaat Önderleri Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları'nda konuştu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması DÜZCE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de Kanaat Önderleri Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları'nda konuştu. (1)

AA / Ömer Faruk Cebeci - Politika

Sivil Toplum Kuruluşları, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Düzce, Politika, Haberler

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