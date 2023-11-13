Kılıçdaroğlu: Meclis, Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali ve tahliye kararı vermesine rağmen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hala cezaevinde tutulmasını eleştirdi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzülerek söylüyorum, bugünkü Meclis'in büyük çoğunluğu Sarayın boyunduruğu altındadır. Meclis, Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır. Meclis Başkanını yürekli olmaya, milletin helal oylarını savunmaya çağırıyorum. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yeri TBMM'dir" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali ve tahliye kararı vermesine rağmen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın hala cezaevinde tutulmasını eleştirdi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bugün X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir Meclis, Yüksek Seçim Kurulunun kabulü ve milletin oylarıyla seçilen bir Milletvekilini, en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen cezaevinden çıkaramıyorsa acz içindedir. Üzülerek söylüyorum, bugünkü Meclis'in büyük çoğunluğu Sarayın boyunduruğu altındadır. Meclis, Milletin iradesine ihanet etmek istemiyorsa bu utanca son vermek zorundadır. Meclis Başkanını yürekli olmaya, milletin helal oylarını savunmaya çağırıyorum. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir!"