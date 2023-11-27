Kılıçdaroğlu küplere binecek! Tanju Özcan'ın CHP'ye dönüş talebi kabul edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 15 Kasım'da yeniden partiye dönmek için dilekçe vermişti. Özcan'ın bu talebi MYK'da kabul edilirken, genel başkanlık döneminde Özcan'ı ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma ne diyeceği merak konusu.

KILIÇDAROĞLU GİDİNCE GERİ DÖNÜŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

CHP'de o dönemki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet olan ve istifa etmesi gerektiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretmesinin ardından Özcan ise geçtiğimiz haftalarda partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdiğini söyledi.

SON KARARI PARTİ MECLİSİ VERECEK

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı. Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı. BirGün'de yer alan habere göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönme talebi kabul edildi. Son kararı CHP Parti Meclisi verecek.

"YÜZDE 99 CHP'YE GERİ DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konu hakkında görüştüklerini aktaran Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu görevde kaldığı sürece CHP'ye davet edilsem de dönmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü derin fikir ayrılıklarımız vardı. Yeni Genel Başkanı'mızla değişim oldu CHP'de. O yüzden ben de talep edilmesi halinde veya 'buyur gel' denilmesi halinde döneceğimi ifade etmiştim. Dün itibariyle CHP Bolu İl Başkanı'mıza dönüş talebimle ilgili dilekçemi verdim, o da Genel Merkez'e götürdü." diye konuştu.

Özcan, parti tüzüğünün öngördüğü şekilde geri dönme talebini ilgili yerlere ilettiğini belirterek, "Zannediyorum parti meclisine sevk edilecek. Önümüzdeki hafta orada oylama yapılacak. Dönüşümüz için karar verirse parti meclisimiz, sadece genel başkanımızın isteğiyle olmuyor. Ki, önünde engel görülmüyor. Yani artık yüzde 99 Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğim diyebilirim." şeklinde konuştu.