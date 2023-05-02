Kılıçdaroğlu: 'Kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğim'

'KAYYUM DENEN GARABET UYGULAMAYI TÜMÜYLE BİTİRECEĞİM'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'daki programının ardından özel uçakla Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan ve seçim otobüsü ile kent merkezine gelen Kılıçdaroğlu, Beşyol Meydanı'nda halka hitap etti. Konuşmasına adalet vurgusu yaparak başlayan Kılıçdaroğlu, "Dünya kadar sorun var biliyorum. Sorunlarınızı biliyorum. Kimlerin neler yaptığını da biliyorum. Benim bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimse ötekileştirilmeyecek, hiç kimse inancından ve kimliğinden dolayı ötekileştirilmeyecek. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve başımın üstünde yeri vardır. Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum. Demokrasinin ayaklar altına alındığını da biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğim. Yuh çekmeyin, gideceksiniz sandıkta oy vereceksiniz, bunları beraber emekli edeceğiz. Memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz. Nedir ayrılık gayrılık, bize bir şey vermiyor. Biz beraber olacağız. Bu güzel ülkede beraber olacağız" dedi.

Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, -