CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yapacağı ilk icraatı duyurdu: İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanlığınca Fuar İzmir'de düzenlenen "Balkan ve Rumeli Buluşması" programına katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Balkanlar'dan geldiğini hatırlattı.

"BİRLİKTE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Balkanlar'dan gelenlerin seçimlerde CHP'ye oy vermesini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Sizleri Mustafa Kemal'in hemşehrilerini, Cumhuriyet Halk Partisini kucaklamaya davet ediyorum. Bize gelmenize ve bize katılmanıza davet ediyorum. Coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için yine kucaklaşmak, yine beraber olmak, yine bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Balkanlar'daki soydaşlarımızla dostluğumuzu aynen sürdürüyoruz. Oradaki siyasal partilerle iç içeliğimizi sürdürüyoruz. İster Bulgaristan'da olsun ister başka bir yerde olsun. Bizim köklerimizin bulunduğu bütün yerlerde hiç kimse unutmasın orada Cumhuriyet Halk Partili mutlaka vardır. Balkanların yüreğinde Balkanların kalbinde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi, mutlaka Mustafa Kemal sevgisi vardır. O sevgiyi büyütmek hepimizin ortak görevidir."

İKTİDARA GELİNDİĞİNDE YAPILACAK İLK İŞİ AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında CHP iktidarına yapılacak ilk işi açıklayarak, "Türkiye'deki bütün kadınlara sözüm var. Unutmayın, halkın iktidarı kurulduğunda Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığını aldığımızda ilk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesi'ni derhal yürürlüğe koymaktır. Mustafa Kemal'in verdiği hedef çok basit: Çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Kadın ve erkeğin eşit olmadığı, aralarında farkların olduğu bir düzeni asla kabul etmiyoruz" dedi.

"BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZECEK BİRİKİME SAHİBİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye bütün sorunlarını çözecek bilgi ve birikime sahip olduklarını ifade ederek, bu doğrultuda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Halk oyunları gösterisinin sunulduğu programa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.