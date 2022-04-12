Kılıçdaroğlu: Et ve Süt Kurumu'na gitmem fakir mahallelerde olumlu tepki doğurdu

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özellikle fakir mahallelerde Et Ve Süt Kurumu'na gitmem, çocukların beslenme hakkını savunmam ciddi olumlu bir tepki doğurdu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, faturasını ödeyemeyen 3 milyonu aşkın hanenin elektriğinin kesildiğini belirterek, "3 milyon 500 bin ailenin, iş yerinin elektriği kesildi. Bunu vatandaş görüyor. Bir insan 'ben elektrik parasını ödemiyorum' diyemez. Ama faturasını ödeyemeyecek noktaya getiriyorlar. Ben onların yaşadığı sıkıntıları dile getirmek adına bilinçli olarak elektrik faturamı ödemedim. Sözcüsü kim olacak bu ailelerin, derdini kim dile getirecek? Bu haksızlığı yapan iktidarı geniş kitlelere nasıl anlatacağız? 1 milyon 593 bin hanenin doğal gazı kesildi. İktidar sahipleri bunun ne kadar farkında?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi Başkanlığı'na sosyal medya hesabından sorular yönelttiğini hatırlatarak, "Hiçbirine cevap yok, hakaret var. Hakaret ediyorsan kusurunu örtmeye çalışıyorsun. Herkesin merak ettiği soruları sordum. Bakalım yanıt verecekler mi? Veremezler. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Sabırla bekleyeceğiz. Milletimiz de beklesin. Neyin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Süleyman Şah Türbesini kendi toprağımıza bayrağımıza dikerek, yeniden yerine koyacağız. Sözde milliyetçi bunlar. Çıkar peşinde koşanlardan milliyetçi olmaz. Milliyetçi vatanseverdir, vatanını sevendir, ülkesini sevendir. Hesap vermesini bileceğiz. Bunu onurlu bir görev olarak göreceğiz. Bahçeli 'zamlar, hayat pahalılığı geçicidir, Müslümana karamsarlık haramdır' diyor. Fetva veriyor İslam alemine. Bu beylere göre çalmak haram değil; ama karamsarlık haram. Ne yapayım. Gerçekten de MHP'ye üzülüyorum. Böyle bir pozisyona asla düşmemeliydi" diye konuştu.