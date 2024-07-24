Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın elini sıkmıyorum' dedi ama arşivler aynı fikirde değil

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir etkinlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmıyor" sözlerine sert ifadelerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. O yüzden ilk adımı ben attım."" sözlerine atıfta bulundu.

"ONUN ELİNİ SIKMADIM VE SIKMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu "Siz susmayın konuşabilin diye onun elini sıkmıyorum, halkımıza sürtük çapulcu dediği için onun elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum. Vatandaşlığımızı üç paraya sattığı için milletin parasına el uzattığı için el sıkmıyorum. Gezide hayatını kaybeden ve Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum ve yüzüne bakmıyorum. Beni tehdit ettiği için değil bana hakaret ettiği için değil linçlere suikastlara uğradığım için değil gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını aramak için onun elini sıkmadım ve sıkmayacağım." ifadelerini kullandı.

"SARAYDA OTURAN ZATIN ELİNİ SIKMAYIP MÜCADELE EDECEĞİZ"

Alkış ve sloganlarla desteklenen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında, "Süleyman Şah türbesini kaçırıp vatan toprağını terk ettiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım. Türkiye'yi bir sığınmacı deposuna çevirdiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahte videolar hazırladığı içini elini sıkmayacağım. Biz sarayda oturan zatın elini sıkmayacağız ve mücadele edeceğiz. Demokrasi lütufla verilmez, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle verilmez. Demokrasi kararlı mücadele ile olur hapislerden, tutuklanmalardan korkmayacağız varsa Türkiye bizim korkumuz yok" dedi.

ARŞİVLER KILIÇDAROĞLU'NU YALANLIYOR

Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'e verdiği yanıt kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, arşivleri açanlar eski Genel Başkanın sözlerinin pek de gerçeği yansıtmadığını gördü. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile defalarca tokalaştığı fotoğraflar yapılan en basit aramada bile bulunabiliyor.

İşte o karelerden bazıları;