Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmıyor" sözlerine "Siz susmayın, konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için elini sıkmıyorum. Sarayda oturan zatın elini sıkmadım, sıkmayacağım ve mücadele edeceğim" yanıtı verdi. Ancak arşivler Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini defalarca sıktığı görüntülerle dolup taşıyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir etkinlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmıyor" sözlerine sert ifadelerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. O yüzden ilk adımı ben attım."" sözlerine atıfta bulundu.

"ONUN ELİNİ SIKMADIM VE SIKMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu "Siz susmayın konuşabilin diye onun elini sıkmıyorum, halkımıza sürtük çapulcu dediği için onun elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum. Vatandaşlığımızı üç paraya sattığı için milletin parasına el uzattığı için el sıkmıyorum. Gezide hayatını kaybeden ve Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum ve yüzüne bakmıyorum. Beni tehdit ettiği için değil bana hakaret ettiği için değil linçlere suikastlara uğradığım için değil gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını aramak için onun elini sıkmadım ve sıkmayacağım." ifadelerini kullandı.

"SARAYDA OTURAN ZATIN ELİNİ SIKMAYIP MÜCADELE EDECEĞİZ"

Alkış ve sloganlarla desteklenen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında, "Süleyman Şah türbesini kaçırıp vatan toprağını terk ettiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım. Türkiye'yi bir sığınmacı deposuna çevirdiği için elini sıkmayacağım ve yüzüne bakmayacağım Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sahte videolar hazırladığı içini elini sıkmayacağım. Biz sarayda oturan zatın elini sıkmayacağız ve mücadele edeceğiz. Demokrasi lütufla verilmez, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle verilmez. Demokrasi kararlı mücadele ile olur hapislerden, tutuklanmalardan korkmayacağız varsa Türkiye bizim korkumuz yok" dedi.

ARŞİVLER KILIÇDAROĞLU'NU YALANLIYOR

Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'e verdiği yanıt kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, arşivleri açanlar eski Genel Başkanın sözlerinin pek de gerçeği yansıtmadığını gördü. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile defalarca tokalaştığı fotoğraflar yapılan en basit aramada bile bulunabiliyor.

İşte o karelerden bazıları;

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın elini sıkmıyorum' dedi ama arşivler aynı fikirde değil

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın elini sıkmıyorum' dedi ama arşivler aynı fikirde değil

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın elini sıkmıyorum' dedi ama arşivler aynı fikirde değil

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın elini sıkmıyorum' dedi ama arşivler aynı fikirde değil

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Politika Güncel Haberler

Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti

Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti

 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde 'Ölürüm Türkiyem' dinletildi

Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi

Bakmadan Geçme

Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı? 24 TEMMUZ TRAFİK DURUMU | İstanbul'da trafik var mı? Karayolları yol durumunu nasıl öğrenebilirim? Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası! Kazada yaralanan oldu mu? Trafik durdu mu, ne oldu? 24 TEMMUZ HAVA DURUMU || Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde hava nasıl olacak? #127777 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ! Emekli Sandığı emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi ne oldu? Sokak köpekleri toplatılacak mı? Masterchef 2024 yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef fragmanı yayınlandı mı? 24 TEMMUZ YENİ BÖLÜM TANITIMI 24 TEMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, TV8, NOW 24-25 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi
500

Yorumlar (6)

Can:

Kılıçdaroğlu da biden gibi olmuş , chp bu adam yüzünden yıllardır kaybetti.

98
4
yanıtYanıtla
Ömer Can:

özelin hareketleri karşısında kemal amca artık ne yaptığını unutmaya başladı

48
2
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Ah kemal amca , keşke kalsaydın..keşke bir parti kurup devam etsen..

21
13
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

en son tokalaştığı anda arka planda yakınını vatana milete hizmet için meclise gönderen muhterem zart var

11
5
yanıtYanıtla
Yakup Başaran:

Bunun adı ılımlı muhalafet.Muhalafetle hükümet birlikte çalışır itirazlar masa başında yapılır..Gelişmiş demokratik her devlet böyle

7
2
yanıtYanıtla
girilmez:

herkes Reis biat ediyor

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title