Kılıçdaroğlu Basın Kanunu'nun tartışmalı 29. maddesi için harekete geçiyor: İptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de yasalaştı. Yasanın tepki çeken ve muhalefetin "sansür yasası" olarak adlandırdığı 29. maddesi vekillerin protestosuna neden oldu. Teklifin görüşüldüğü sırada CHP'li bir vekil, 29. maddenin sansür olduğunu söyleyerek kürsüde çekiçle telefonunu kırdı.

HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR

Söz konusu 29. maddede; "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır." deniliyor.

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