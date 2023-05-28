Kılıçdaroğlu, basın açıklamasını canlı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et

Seçimleri kaybeden Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamayı canlı yayın olarak Twitter hesabından verirken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altına CHP lideri için, "Genel başkanlıktan istifa et" çağrısı yaptı.