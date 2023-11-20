Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü, düzenlenen tören ve programla kutlandı. Törene, Keşan Kaymakamı, milletvekilleri, askeri yetkililer, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı. Program çelenk sunumu, saygı duruşu ve konuşmalarla başladı. Keşan'ın kurtuluşuyla ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurutuluşunun 101'inci yıldönümü, düzenlenen tören ve programla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, gerçekleştirilen törene, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve vatandaş katıldı.

Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlarken, günün anlam ve önemini belirten konuşma ise Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından yapıldı.

'19 KASIM İŞGALİN, KAN VE GÖZYAŞININ SONLANMASI, DUALARIN KABULÜ, ZAFERİN İLANIDIR'

101 yıl önce 19 Kasım'da Keşan'da özgürlüğümüzün haykırıldığını belirten Helvacıoğlu, '101 yıl önce bugün Keşan'da tutsaklığa ve zulme direndik. İstiklalimiz için çetin imtihanlardan geçtik. Hür ve egemen olduk. Hamdolsun kurtulduk. Keşan'ımızın kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kutlu olsun. Keşanlı atalarımız, her şeye rağmen galiplere meydan okudular. Haykırarak 'Kendi kaderimizi ancak ve sadece biz tayin ederiz.' dediler. Demiri, etle ve yürekle tepelediler. Keşanlılar, ateşi, kanla söndürdüler. Kahramanlıklarını görkemli bir şekilde gösterdiler. Keşan'ın yıkılmaz iradesini dünyaya ispatladılar. Her yıl 19 Kasım, Keşanlılar olarak atalarımızın hürriyet ve bağımsızlık uğruna, namus ve bayrak uğruna mücadelesini gururla haykırırız. Fedakar yiğitleri, ölüme koşa koşa giden kahramanları hatırlarız. Atalarımızla gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun? dedi.

Program, Keşan'ın kurtuluşu ile ilgili düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sürdü. Daha sonra ise halk oyunları ekipleri gösterilerini yaptı. Etkinlikler, geçit törenin ardından sona erdi. Geçiş sırasında bazı araçlardan vatandaşlara promosyon ürünler dağıtıldı. Dağıtımı sırasında vatandaşlar ürünlerden almak için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerince uyarılarak, araçların yanından uzaklaştırıldı. (DHA)