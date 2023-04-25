Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakının liderleri İzmir'de miting yapacak

Millet İttifakının 13. Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının liderleri ile birlikte, 30 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak mitingle İzmirlilerle buluşacak. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da, "14 Mayıs'ta coşkuyla kavuşacağımız aydınlık için tüm Türkiye'ye umut olacak bir miting planladık, herkesi bu tarihi ana tanık olmaya, tarih yazmaya çağırıyoruz" dedi.

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kalırken, Millet İttifakının 13. Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının liderleri ile birlikte İzmir'de düzenlenecek mitingde vatandaşlara seslenecek. 30 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting için hazırlıklar devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitinge Millet İttifakı liderleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılarak İzmirlilere seslenecekler.

İzmir miting için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "İzmir Gündoğdu Meydanı tarihindeki en coşkulu ve kalabalık mitinge sahne olacak. Mitinge katılacak herkes sadece bu tarihe tanıklık etmekle kalmayacak aynı zamanda tarihi de yazacak. Çok heyecanlıyız. Titizlikle yürüttüğümüz hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Coşkunun sadece karada kalmadığı, denize de yansıdığı, görsel şölenlerle dolu, İzmir'imize layık bir miting olacak. İzmir mitingi, 15 Mayıs'ta umudun, adaletin, özgürlüğün iktidarı kurulduğundaki sevincimizin akıllarda kalacak resmi olacak. İzmir'de yaşayan tüm hemşehrilerimizi, 30 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nda buluşmaya, bu tarihi ana tanık olmaya, tarih yazmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - İZMİR