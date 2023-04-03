Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı yeni bir fotoğraf ortaya çıktı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz günlerdir konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm" dese de Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet kanadından tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Polemik sürerken tartışmaları alevlendirecek bir fotoğraf karesi daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bu fotoğrafta da aynı yerde seccadeye bastığı görüldü.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz gündemden düşmüyor. Hükümet kanadından tepkilerin ardı arkası kesilmezken Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

CHP kanadı söz konusu fotoğraf hakkında ortamın kalabalık olduğunu ve o sıradaki fotoğraf çektirme telaşı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun seccadeyi görmediği belirtilirken tartışmaları alevlendirecek bir yeni fotoğraf daha ortaya çıktı.Aynı dakikalarda ve aynı yerde çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basması dikkat çekti.

ERDOĞAN'A SECCADE HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasının ardından Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından seccade hediye edildi. Hediyesini göstermek için kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." dedi.