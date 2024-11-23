Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi

Dün, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hapis cezasından bir gün sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum atandı.

Bakanlık, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla görevden alınan Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in kayyum olarak atandığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAYYUM TEPKİSİ

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kayyumlara tepki gösterdi. Bir kez daha "Safları sıklaştıralım" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM" ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız! Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur! Tıpkı öncekiler gibi, bugün de Tunceli ve Ovacık Belediyeleri'ne atanan kayyumları tarihe gömeceğiz! Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız."