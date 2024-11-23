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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli ve Ovacık Belediyelerine yapılan kayyum atamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

Dün, Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hapis cezasından bir gün sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Cevdet Konak ve Mustafa Sarıgül'ün yerine kayyum atandı.

Bakanlık, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla görevden alınan Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in kayyum olarak atandığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAYYUM TEPKİSİ

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kayyumlara tepki gösterdi. Bir kez daha "Safları sıklaştıralım" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM" ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dün de, bugün de, yarın da halkın iradesini gasp eden kayyumlara karşıyız! Tek adam rejimi neden, kayyumlar sonuçtur! Tıpkı öncekiler gibi, bugün de Tunceli ve Ovacık Belediyeleri'ne atanan kayyumları tarihe gömeceğiz! Safları sıklaştıralım dostlar! Mücadele ederek hem tek adam rejiminden hem de kayyumlardan kurtulacağız."

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıKerim Arda:

boş adam susmuyor da hiç.adami CHP bile kovdu, susmuyor.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMalatyalı:

Tek yol mücadele ve halkı uyandırmak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıMalatyalı:

Bıktık AKP iktidarından ve oyunlarından. Tek dertleri iktidar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Acilen akp belasından kurtulunmalı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

1938 de de aynı böyle işgale geldiler dedi DEM eşbaşkanı yuh size,yuh!

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

BU KOMEDİ NE DİYOR YAA

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHPDEM MILLI GÜVENLIK SORUNUDUR

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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