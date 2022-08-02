Kemal Kılıçdaroğlu, son seçimde yüzde 4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekili ile çıkarma yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve 120 milletvekili ile birlikte; esnaf ziyareti, TBMM Grubu toplantısı, MYK toplantısı ve kanaat önderleri toplantısı için Erzurum'a gitti.

KENTE ÇIKARMA YAPTILAR

Sabahın erken saatlerinde kente varan CHP heyeti önce kent esnafını ziyaret etti. AK Parti'nin kalesine çıkarma yapan Kılıçdaroğlu, çalışma arkadaşları ve milletvekilleri ile birlikte Erzurum Kongre Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet daha sonra grup toplantısı için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne geçecek.

SON SEÇİMDE AK PARTİ KENTTE YÜZDE 54.8 OY ALMIŞTI

Öte yandan 2018 genel seçimlerinde kentteki vatandaşların yüzde 73'ü Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullanmıştı. AK Parti'ye oy veren vatandaşların oranı ise yüzde 54.8 olmuştu. CHP'ye verilen oyların oranı ise yüzde 4.4 olarak açıklanmıştı. 6 milletvekili olan Erzurum'da 4 AK Parti, 1 MHP ve 1 İYİ Parti milletvekili bulunuyor.