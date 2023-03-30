Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Görüşme talebinin Sezer'den geldiği öğrenilirken, basına kapalı olarak gerçekleşen buluşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, Ankara'daki evinde ziyaret etti.

Görüşme talebinin, Ahmet Necdet Sezer'den geldiği belirtildi. Sezer'in evinde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ahmet Necdet Sezer Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

title