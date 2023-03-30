Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü
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Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Görüşme talebinin Sezer'den geldiği öğrenilirken, basına kapalı olarak gerçekleşen buluşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" ifadesini kullandı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, Ankara'daki evinde ziyaret etti.
Görüşme talebinin, Ahmet Necdet Sezer'den geldiği belirtildi. Sezer'in evinde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.
Görüşmenin ardından açıklamada bulunan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum" dedi.