Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Özarslan'ın açıklamasında "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Özarslan'ın istifasının ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. İstifaya ilişkin ilk açıklamasını Yavaş sosyal medya hesabından yaptı.

"Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir" diye yazan Yavaş, "Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören'in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir.

Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz" ifadelerini kullandı.

"BU YETKİ EL DEĞİŞTİREMEZ"

Yavaş ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Unutulmamalıdır ki; yetki millettindir. Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez.

Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan "AK Parti'ye geçeceği" yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

"BAZI KARARLAR HAFIZALARA KAZINIR"

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır.

Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar."

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Öte yandan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Azra Ceylan Öztürk, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Bedirhanoğlu ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Cihan Ayhan da CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

KULİSLERDE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYORDU

Ayrıca Özarslans'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar kulislerde konuşuluyordu. Gazeteci Sinan Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını belirterek, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı iddiaya ilişkin AK Partili Savcı Sayan da açıklama yapmış, transfer söylentilerini doğrulayan Sayan, Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi de paylaşmıştı. Sayan, "Kaynağım çelik gibi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" demişti.