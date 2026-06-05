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Tokayev, yeni Anayasa hükümlerini uygulamaya koyacak yasaları imzaladı

Tokayev, yeni Anayasa hükümlerini uygulamaya koyacak yasaları imzaladı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni Anayasa kapsamında cumhurbaşkanlığı, Kurultay, Halk Konseyi, başkent statüsü ve idari yapıya ilişkin 5 kanunu imzalayarak yasal altyapıyı tamamladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni Anayasa kapsamında cumhurbaşkanlığı kanununu ve diğer 4 kanunu imzaladı. Kanunların yürürlüğe girmesiyle birlikte Kazakistan'ın yeni anayasal çerçevesine ilişkin yasal altyapı tamamlandı.

Söz konusu kanunların yürürlüğe girmesiyle birlikte Kazakistan'ın yeni anayasal çerçevesine ilişkin yasal altyapının tamamlandığı vurgulandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 15 Mart 2026'da referandumla kabul edilen yeni Anayasa hükümlerini uygulamaya koymak amacıyla 5 kanunu imzaladı. Açıklamaya göre "Cumhurbaşkanı Hakkında Kanun" ile Cumhurbaşkanının hukuki statüsünü, yetkilerini ve faaliyetlerinin sağlanmasına ilişkin usullerin düzenlendi, ayrıca yeni kurulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının hukuki statüsü belirlendi.

"Kurultay Hakkında Kanun"un tek meclisli parlamentonun yapısını düzenlediği belirtilirken, parti listesiyle seçilecek 145 milletvekilinden oluşacak Kurultay'ın (parlamentonun) devlet diline hakim bir başkan tarafından yönetileceği ve görev süresinin 5 yıl olacağı kaydedildi.

"Kazakistan Halk Konseyi Hakkında Kanun" ile oluşturulan danışma organının, etnik-kültürel ve sivil toplum kuruluşlarından eşit temsil esasına göre yapılandırıldığı, organın 4 yıllık görev süresi boyunca ulusal diyaloğun güçlendirilmesini amaçladığı ifade edildi.

"Başkentin Statüsü Hakkında Kanun"un ise Astana'nın mimari kimliği ve tasarım kodunu yasal güvence altına aldığı, "İdari-Bölgesel Yapı Hakkında Kanun"un ise idari birimlerin kurulması, sınırlarının belirlenmesi ve yeniden adlandırılmasına ilişkin usulleri düzenlediği aktarıldı.

Yeni düzenlemeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamının oluşturulduğu, söz konusu görevin Kurultay'ın (parlamentonun) onayıyla atanacağı belirtildi. Bu göreve en az 40 yaşında, son 15 yıldır ülkede ikamet eden ve Kazakistan doğumlu vatandaşların getirilebileceği kaydedildi.

Söz konusu kanunların yürürlüğe girmesiyle birlikte Kazakistan'ın yeni anayasal çerçevesine ilişkin yasal altyapının tamamlandığı vurgulandı. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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