Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Arap ülkelerine destek mektubu

Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın hedef aldığı BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e destek mesajları gönderdi. Tokayev, bu ülkelerin egemenliğini koruma vurgusu yaparak diplomasi çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD- İsrail saldırılarının ardından İran'ın hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt devlet başkanlarına destek ve dayanışma mesajları içeren şahsi mektuplar gönderdi.

İran, ABD-İsrail saldırılarının ardından bölgedeki pek çok ülkeyi hedef aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD-İsrail saldırılarının ardından İran'ın hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik destek mesajı gönderdi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Kasım Cömert Tokayev, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt devlet başkanlarına destek ve dayanışma mesajları içeren şahsi mektuplar gönderdi" denildi.

Açıklamada, "Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'a dost ve kardeş olan devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kararlılıkla kınamıştır. Ülkemiz, tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesini her zaman savunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tokayev'in Kazakistan'ın kardeş Arap ülkelerine imkanları ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu aktardığı belirtilen açıklamada, "Üst düzey liderlerle sürekli çalışma temaslarının sürdürülmesini temenni ettiğini belirtmiştir" denildi. - ASTANA

