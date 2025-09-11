Kayyum kararı düştü mü? CHP İstanbul'la ilgili merak edilen soru yanıt buldu

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti. Mahkeme ayrıca 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. CHP Kurultayı'nın iptaline ilişkin davayı da, aynı davanın daha önce açılmış olması nedeniyle usulden reddetti.

"ANKARA'NIN KARARI İSTANBUL'U BAĞLAMAZ"

Mahkemenin kararının ardından "kayyum kararı düştü mü?" sorusu gündeme geldi. Haberler.cım olarak görüşlerine başvurduğumuz hukukçular, kararın İstanbul'daki süreci etkilemediğini belirterek, "Ankara'nın kararı İstanbul'u bağlamaz. Kayyum iptal olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

SÜREÇ İSTANBUL'DA DEVAM EDİYOR

Hukukçular, İstanbul'da gerçekleşen il kongresine ilişkin davanın, yetkili mahkeme olan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yürütüldüğünü ve sürecin burada devam edeceğini kaydetti.

DEMİRKUŞ: HEYET GÖREVİNİN BAŞINDA

Gürsel Tekin'in avukatı Barış Demirkuş, yaptığı açıklamada, "İşin özeti; Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yürürlükteki kararıyla görevdedir" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN'DEN MESAJ

Kayyum heyeti adına açıklama yapan Gürsel Tekin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Allah herkesi yalandan, talandan, sahte dostlardan korusun. Bugün can yoldaşımın acı günündeyim. İnsanlık, sadece zor günde belli olur. Sizi insan olmaya davet ediyorum. Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz" dedi.