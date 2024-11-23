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"Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak" iddiası

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Tunceli ve Ovacık'a yapılan kayyum atamalarının ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki süreçte kayyum atamalarının devam edeceği ve sayının 15-16 belediyeyi bulacağı öne sürülürken, Van Belediyesi'ne de dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Tunceli Belediyesi ile CHP'li Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. İlgili kararın ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Kayyum atamalarını değerlendiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dikkat çeken ifadelerde bulundu. Kayyum atamalarının devam edeceğini belirten Öztürk, Van Büyükşehir Belediyesi'ne de dikkat çekti.

Kayyum atamalarının 2016 yılından bu yana yapıldığına dikkat çeken Öztürk, "Tabii ki kayyum atamasına haklı olarak karşı çıkılıyor. Ama o zaman bu kanunun değiştirilmesi için de çaba gösterilmesi gerekir. Peki, muhalefet partileri bu konuda gereken çabayı gösteriyor mu? Bu önemli bir soru. Kanun teklifi verildi mi? Bu konuyla ilgili neler yapılıyor? Kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerekiyor." dedi.

"KAYYUM ATANAN BELEDİYE SAYISI 16'YI BULABİLİR"

"Bu açığa alınma, kişinin yargılanması veya hüküm giymesi anlamına gelmiyor. Sadece geçici bir durum. Bu sürecin bilinmesi gerekiyor." diyen Öztürk, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şimdi, önümüzdeki süreçte devam edecek kayyum atamaları var mı? Tabii ki var. Haklarında kayyum atanması planlanan yerler var. Aldığım bilgilere göre, bu sayı 15-16'yı bulacak gibi görünüyor. Peki, bu atamalar nasıl yapılacak? Büyük bir tepki oluşmaması için hepsinin aynı anda yapılması yerine, küçük ölçekli atamalar yapılması bekleniyor. Örneğin Tunceli, Ovacık veya Halfeti gibi yerlerde, daha çok ilçe belediye başkanlıklarında kayyum atamaları yapılacak.

"VAN BELEDİYESİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR"

Mesela, Van Belediye Başkanı ile ilgili bir kayyum ataması gündemdeydi. Ancak bu atama bir süreliğine durduruldu. Bu süreç bitmiş değil. İleride davalar ve bilgiler doğrultusunda Van yeniden gündeme gelebilir. Bu tür atamalar devam edecek gibi görünüyor."

'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

NE OLMUŞTU?

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti'nin ardından Tunceli ve ilçesi Ovacık'a da kayyum atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanvekilliği görevine getirildiği bildirilmişti. CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kaybetmenin acısı fazla akplilerde halkın iradesini gasp etmektir bu Adalet çökmüş ülkenizde yazık.

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