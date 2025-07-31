Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür

Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İsmail Cemaati'nin kendisini ziyaret etmesine tepki gösteren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e yanıt verdi. Çiçek, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta "Devletin temsil makamında oturan bir isme, kıyafet ve görünüm üzerinden yapılan bu itham; toplumda kutuplaşmayı körükler, temsil ettiğimiz iradeye de gölge düşürür" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e verdiği yanıtta "Devletin temsil makamında oturan bir isme, kıyafet ve görünüm üzerinden yapılan bu itham; toplumda kutuplaşmayı körükler, temsil ettiğimiz iradeye de gölge düşürür" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç arasında sert bir polemik yaşandı. Polemik Genç'in Vali Çiçek'in İsmailağa Cemaati mensuplarını ağırlamasına tepki göstermesiyle başladı.

"VALİLİK MAKAMI HERKESE EŞİT MESAFEDE OLMALIDIR"

Genç, yaptığı paylaşımda "Laik bir hukuk devletinde valilik makamı; cemaatlerin meşruiyet aradığı değil, yurttaşlara eşit mesafede duran tarafsız bir yönetim merkezidir. Devletin dini yapılarla değil, hukukla, akılla ve bilimle yönetilmesi gerektiğini savunduk, savunmaya devam edeceğiz.

Kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak, Cumhuriyetimizin temel ilkesi olan laikliği, çocuklarımızın geleceğini, eğitimin kamusal niteliğini ve demokrasimizi günübirlik siyasi hesaplara feda etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GENÇ'E VALİ ÇİÇEK'TEN YANIT

Genç'e yanıt ise gecikmedi. Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Her bir vatandaşımızın devlete olan güvenini ve aidiyet duygusunu artırmakla sorumlu bir kamu görevlisinin, görüşüne, kılığına, sakalına, inancına veya aidiyetine göre insanları tasnif etmesi ne hukuk devleti ilkesiyle ne de kamu ahlakıyla bağdaşır.

Ayrıştırmayan, kucaklayan, ötekileştirmeyen devlet anlayışını kendisine rehber edinmiş, her kesimden insanı eşit mesafede dinleyen, yalnızca kamu hizmetine odaklanan bir görev yapmaktayız.

Makamlar; vatandaş arasında ayrım yapmak için değil, herkesin derdiyle hemhâl olmak, mağdurun yanında, mazlumun sığınağı olmak için vardır. Bu anlayışla, hangi dernekten olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi kıyafetle olursa olsun tüm vatandaşlarımız bu makamın misafiridir.

Devletin temsil makamında oturan bir isme, kıyafet ve görünüm üzerinden yapılan bu itham; toplumda kutuplaşmayı körükler, temsil ettiğimiz iradeye de gölge düşürür."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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