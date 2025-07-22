Kayseri Milletvekili Cıngı, Üniversite Tercih Sürecine Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TBMM'de düzenlemiş olduğu 'Üniversite Tercih Süreci ve Kayseri'deki Üniversitelerin Avantajları' konulu basın toplantısında, YKS sonuçlarının ardından başlayacak üniversite tercih dönemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Cıngı, üniversite eğitiminin yalnızca bir diploma kazanma süreci değil, aynı zamanda bir meslek edinme ve hayata hazırlık yolculuğu olduğunu vurguladı. Gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek alanlarına yönelmesinin önemine dikkat çeken Cıngı, yalnızca bir üniversite kazanmak için yapılan bilinçsiz tercihlerle hem bireysel hem de toplumsal kaynakların israf edildiğini belirtti. Üniversite eğitimi yerine meslek edinme yolunu seçen bireylerin, kısa sürede yüksek kazanç elde edebileceğini ve iş hayatında avantajlı konuma gelebileceğini ifade eden Cıngı, Açık Öğretim Fakülteleri aracılığıyla çalışma hayatı içerisinde üniversite diplomasına ulaşmanın da mümkün olduğunu hatırlattı.

Konuşmasında Meslek Yüksek Okulları'nın sunduğu fırsatlara ayrı bir yer ayıran Cıngı, yazılım teknolojileri, savunma sanayii, enerji, sağlık hizmetleri gibi stratejik alanlarda eğitim veren MYO'ların, mezunlarına yüksek istihdam oranları sunduğunu ifade etti. Özellikle Kayseri Üniversitesi'nin sanayi ile entegre yapısını örnek göstererek, öğrencilerin henüz mezun olmadan iş hayatına adım attığını belirtti. Kayseri'nin beş üniversitesiyle yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yaptığını belirten Cıngı, geniş akademik altyapı, düşük yaşam maliyetleri, ulaşım kolaylığı ve zengin sosyal imkanlarıyla tam anlamıyla bir öğrenci dostu şehir olduğunu söyledi.

Kayseri'deki üniversitelerin öne çıkan özelliklerine de değinen Cıngı, yaptığı değerlendirmede, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkiye'nin ilk araştırma üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi'nin, özellikle sağlık bilimleri ve yaşam bilimlerinde küresel başarılar elde ettiğini, TURKOVAC aşısı ve diğer Ar-Ge projeleriyle bilimsel üretimde liderlik üstlendiğini vurguladı. Kayseri Üniversitesi'nin de (KAYÜ) Mesleki ve teknik eğitimde Türkiye'nin öncü kurumlarından biri haline gelen üniversitenin, organize sanayi bölgeleriyle yürüttüğü iş birlikleri sayesinde, öğrencilerine sahada öğrenme ve hızla istihdam fırsatı sunduğunu belirtti.

Cıngı, dünya üniversiteler sıralamalarında üst sıralarda yer alan AGÜ'nün, yüzde 100 İngilizce eğitim, girişimcilik ve sürdürülebilirlik odaklı vizyonuyla fark oluşturduğunu dile getirdi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin ise (NNYÜ) Geniş burs imkanları, uygulamalı eğitim modeli ve güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine birebir ilgi sunan bir vakıf üniversitesi olduğunu aktardı.

Kayseri'nin sosyal ve kültürel hayatıyla da gençlere çok yönlü bir gelişim ortamı sunduğunu söyleyen Cıngı, barınma imkanlarından toplu taşımaya, sağlık altyapısından kültürel etkinliklere kadar öğrenci yaşamını destekleyen birçok avantajın altını çizdi.

Milletvekili Cıngı konuşmasını, "Kayseri; eğitimde kaliteyi, şehirde huzuru, sosyal hayatta zenginliği ve mezuniyette istihdamı aynı anda sunabilen ender şehirlerden biridir. Kayseri'yi tercih ederseniz sadece bir üniversite değil, geleceğe emin adımlarla atılacak bir yön belirlemiş olursunuz. Bu yüzden diyoruz ki: Kayseri bir tercih değil, hedefiniz olsun. Eylül ayında Kayseri'de görüşmek üzere" sözleriyle sonlandırdı. - KAYSERİ