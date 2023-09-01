Kayseri Barosu, Atatürk büstüne çelenk bıraktı

Kayseri Barosu tarafından 2023-2024 adli yılının açılışı dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse, "Hukuksuz bir toplumun ve devletin yaşama imkanı yoktur" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma programına, Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse, baro üyeleri ve avukatlar katıldı. Programda Kayseri Baro Başkanı Av. Ali Köse tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Baro Başkanı Av. Ali Köse, "Toplumsal barış ve huzurun, ekonomik kalkınmanın, demokrasinin, özgürlük ve eşitliğin, hukuki güvenlik olduğunu; hukuki güvenliğin de mutlak şartının bağımsız yargı olduğunu unutmamamız gereklidir. Hukuk, yaşamımızda hava ve su gibi mutlak var olması gereken, ekmek gibi mukaddes bir değerdir. Hukuksuz bir toplumun ve devletin yaşama imkanı yoktur. Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve yargı bağımsızlığı, adaletin gerçekleşmesindeki temel güvencedir. Yargının önyargı ve subjektif değerlendirmelerden uzak, hukuk dışında hiçbir güç karşısında eğilmemesi, yargı mensuplarının bu temel bağımsızlık ilkesi temelinde hareket etmeleri zorunludur. Liyakatle oluşmuş yargı kadrolarının varlığı bu konuda mutlak şarttır. Yargı üzerinde baskı oluşturulması çok olumsuz toplumsal sonuçlar doğurur. Bu nedenle yargıya güveni tam anlamıyla tesis etmeliyiz. Toplumda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için adımlar atılması baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en önemli taleplerdendir" diye konuştu. Yargıya erişim konusunda engellerin ortadan kaldırılması ve hak arama özgürlüğünün gerçek manada hayat bulmasının zorunlu olduğunu dile getiren Köse, "Bu nedenle yargıya erişimdeki bütün prosedürler sadeleşmeli ve aşırı miktarlara ulaşan yargılama giderleri hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesinin özüne dokunmayacak miktarda olmalıdır. Uzayan ve bitmeyen davalar adalete inancı azaltan önemli bir unsurdur. Avukatların görülmekte olan uyuşmazlığın çözümünde gerekli delillere ulaşabilmesinin, bilgi ve belgeleri inceleyebilmesinin önündeki engeller ve hukuk dışı uygulamalar kaldırılmalıdır. Bu şekilde yargının hızı da artacaktır. Bağımsız savunma ve avukat, yargının meşruiyetinin mutlak şartı, bütün hak ve özgürlüklerin güvencesidir. Hakkını arayan insanın yargıdaki tek bağımsız sesi ve nefesi avukattır. Güçlü avukat ve bağımsız savunma yoksa sağlıklı işleyen bir yargıdan bahsedemeyiz. Avukata getirilen her türlü sınırlama, gerçek anlamda hakkını arayan insana getirilen sınırlamadır. Bu nedenle, avukatların hak savunması yaparken ve mesleklerini ifa ederken sınırlandırılmaması adaletin gerçekleşmesi için şarttır" şeklinde konuştu.

Avukatların bir dosyanın tarafı olmadığını söyleyen Köse, "Hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesinin temel taşı olarak bizler yurttaşların hakkını korumak için görevimizi yaparken, şiddetin sonucu olarak müvekkillerimizle ve hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, yargılanıyor, saldırıya uğruyor, öldürülüyoruz. Avukatlar, taraf değildir. Bu nedenle avukata karşı şiddeti, şiddete neden olan cehaleti lanetliyoruz. Mesleğimizi ifa ederken şiddete maruz kalmamamız için yasal düzenlemeleri de içerecek şekilde gerekli bütün önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Bu konuda özellikle adliyelerde ve haciz mahallerinde güvenliğimizin sağlanması gereklidir" dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - KAYSERİ