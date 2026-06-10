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Katar'dan İran saldırılarına kınama

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Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınayarak bu ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu ve egemenliklerini desteklediğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınayarak üç ülkeyle tam dayanışma içinde olunduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırıları kınandı. Saldırıların, egemenliklerinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada bölgenin bu tür haksız saldırıların sonuçlarından korunması, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için gerilimi azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın üç ülkeyle tam dayanışma içinde olduğu ve söz konusu ülkelerin egemenliklerini ve güvenliklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği kaydedildi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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