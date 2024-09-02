Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan istifasına ilişkin konuşan partinin Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, "Bu istifa kendiliğinden bir anda gelişen birşey değil. Planlanmış kişilere göre değil AK Parti tarafından Yeniden Refah'a kaybettirme projesidir" dedi.

KASIM GÜLPINAR, YENİDEN REFAH'TAN İSTİFA ETTİ

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayan Gülpınar, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

PARTİNİN İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Partide deprem etkisi yaratan istifaya Yeniden Refah'tan ilk yorum geldi. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu yaptığı açıklamada, istifanın AK Parti'nin partilerine yönelik kaybettirme projesi olduğunu iddia etti.

"AK PARTİ TARAFINDAN YRP'YE KAYBETTİRME PROJESİ"

Sözcü'ye konuşan Yetimoğlu şunları söyledi: "Genel merkezimizle irtibat halindeyiz genel başkanımız akşam bir açıklama yapacak. Genel başkanımız açıklama yapmadan herhangi bir açıklama yapılmaması hususunda talimat aldık. Bizde genel merkezimizin vereceği kararlar doğrultusunda basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz. Bu istifa kendiliğinden bir anda gelişen bir şey değil. Planlanmış kişilere göre değil AK Parti tarafından Yeniden Refah'a kaybettirme projesidir.

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu

"İSTİFASIYLA İLGİLİ BİZE BİR ŞEY İLETMEDİ"

İstifasıyla ilgili bize herhangi bir şey iletmedi. Daha önce görüşmelerimiz oldu büyükşehir başkanımız her zaman bir araya gelip istişare ettik bunun ötesi yok. Başkanımızın bir çalışma yapabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık.

"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Rahat bir ortamda Şanlıurfalılara hizmet etsin diye teşkilat olarak biz hep yanında olduk. Ama almış olduğu bu kararı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu sadece Yeniden Refah Partisi'ne değil bu Şanlıurfalılara yapılmış bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bizi bağlamıyor biz gerekli olan hassasiyeti ve kolaylığı sağladık ve yanında olduk. Ama kendisinin istifa etmesi kendi kararıdır."

"İSTİFALARIN DEVAMI GELEBİLİR"

'İstifaların devamı gelebilir mi?' sorumuza ise Yetimoğlu, "Tabiki gelebilir, onunda kendine göre hareket ettiği şahıslar var tabii ama bunların azınlıkta olduğunu düşünüyoruz" diye cevapladı.