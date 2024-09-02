Üye Girişi
Haberler

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın istifasına partisinden ilk tepki geldi. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu yaptığı açıklamada, "Bu istifa kendiliğinden bir anda gelişen birşey değil. Planlanmış kişilere göre değil AK Parti tarafından Yeniden Refah'a kaybettirme projesidir" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan istifasına ilişkin konuşan partinin Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, "Bu istifa kendiliğinden bir anda gelişen birşey değil. Planlanmış kişilere göre değil AK Parti tarafından Yeniden Refah'a kaybettirme projesidir" dedi.

KASIM GÜLPINAR, YENİDEN REFAH'TAN İSTİFA ETTİ

Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, partisinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayan Gülpınar, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesiŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

PARTİNİN İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Partide deprem etkisi yaratan istifaya Yeniden Refah'tan ilk yorum geldi. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu yaptığı açıklamada, istifanın AK Parti'nin partilerine yönelik kaybettirme projesi olduğunu iddia etti.

"AK PARTİ TARAFINDAN YRP'YE KAYBETTİRME PROJESİ"

Sözcü'ye konuşan Yetimoğlu şunları söyledi: "Genel merkezimizle irtibat halindeyiz genel başkanımız akşam bir açıklama yapacak. Genel başkanımız açıklama yapmadan herhangi bir açıklama yapılmaması hususunda talimat aldık. Bizde genel merkezimizin vereceği kararlar doğrultusunda basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz. Bu istifa kendiliğinden bir anda gelişen bir şey değil. Planlanmış kişilere göre değil AK Parti tarafından Yeniden Refah'a kaybettirme projesidir.

Kasım Gülpınar'ın istifasına Yeniden Refah'tan ilk yorum: AK Parti'nin kaybettirme projesiYeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu

"İSTİFASIYLA İLGİLİ BİZE BİR ŞEY İLETMEDİ"

İstifasıyla ilgili bize herhangi bir şey iletmedi. Daha önce görüşmelerimiz oldu büyükşehir başkanımız her zaman bir araya gelip istişare ettik bunun ötesi yok. Başkanımızın bir çalışma yapabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık.

"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ"

Rahat bir ortamda Şanlıurfalılara hizmet etsin diye teşkilat olarak biz hep yanında olduk. Ama almış olduğu bu kararı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu sadece Yeniden Refah Partisi'ne değil bu Şanlıurfalılara yapılmış bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bizi bağlamıyor biz gerekli olan hassasiyeti ve kolaylığı sağladık ve yanında olduk. Ama kendisinin istifa etmesi kendi kararıdır."

"İSTİFALARIN DEVAMI GELEBİLİR"

'İstifaların devamı gelebilir mi?' sorumuza ise Yetimoğlu, "Tabiki gelebilir, onunda kendine göre hareket ettiği şahıslar var tabii ama bunların azınlıkta olduğunu düşünüyoruz" diye cevapladı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Yeniden Refah Partisi Yeniden Refah Partisi Kasım Gülpınar Kasım Gülpınar Şanlıurfa AK Parti Gülpınar Politika Refah

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama

 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
İzmir'e dehşeti yaşatan zanlı, 20 sene önce de tanınmış ismi öldürmüş

İzmir'e dehşeti yaşatan zanlı, 20 sene önce de tanınmış ismi öldürmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Bergama, Buca 2-3 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi? İSKİ İstanbul su kesintisi! Pendik, Esenyurt, Bağcılar su kesintisi listesi! 2-3 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? GTA 5 ÇÖKTÜ MÜ? GTA 5 neden açılmıyor? GTA 5 problem mi var? 2 Eylül son dakika gelişmeleri... ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Döşemealtı 2-3 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Kozan 2-3 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nükhet Duru kimdir? Nükhet Duru hayatı ve biyografisi! Nükhet Duru kaç yaşında, nereli? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Şahinbey 2-3 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title