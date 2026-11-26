Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Karadeniz güvenliğinin bölgesel ve uluslararası istikrar açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledik. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması, Karadeniz'de istikrarın korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi açısından önem taşıyor" dedi.

Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesinin (NATO PA) Berlin'de düzenlenen 72. Yıllık Oturumu'ndaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Kasapoğlu, Berlin'de Türkiye'nin Avrupa savunmasına ilişkin önerilerinin karar metnine yansıdığını belirterek, terörizmle mücadele ve Karadeniz güvenliği konusunda heyetin verdiği mesajları da değerlendirdi. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen oturumda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Asambleye hitap etti. Ukrayna'ya desteğin yanı sıra İttifakın toplu savunma ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin karar tasarıları ele alındı.

Siyasi Komisyon çalışmalarında Türk Delegasyonunun sunduğu üç değişiklik önergesi kabul edilerek karar metnine yansıdı. Kabul edilen değişiklikler, Avrupa'nın savunma girişimlerinin bütün müttefiklere açık olması ve müttefikler arasında savunma sanayisi iş birliğini sınırlayan engellerin kaldırılması yönündeki Türkiye'nin yaklaşımını metne taşıdı.

Avrupa savunmasına tüm müttefiklerin katılımı

Berlin'deki oturumlarda NATO–AB iş birliğinin önemli gündem başlıklarından biri olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi 72. Yıllık Oturumu'nda, Türk Delegasyonu olarak İttifakın güvenliğinin bölünmez olduğunu vurguladık. NATO–AB iş birliği, müttefikler arası savunma ticareti, terörizmle mücadele ve Karadeniz güvenliği konularında Türkiye'nin görüşlerini paylaştık. Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO müttefikleri, Avrupa'nın güvenliğine ve savunmasına önemli katkılar sağlıyor. Bu müttefiklerin Avrupa savunma girişimlerine ayrım gözetilmeksizin tam ve anlamlı katılımı sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Müttefikler arasında savunma ticareti ve ortak üretim

Müttefikler arasındaki savunma ticaretine ve sanayi iş birliğine de değinen Kasapoğlu, "Müttefikler arasında savunma ticareti ve sanayi iş birliğini sınırlayan ihracat kısıtlamaları ve örtülü ambargolar kaldırılmalıdır. Ortak geliştirme, ortak üretim ve teknoloji transferi, İttifakın savunma kapasitesini ve tedarik güvenliğini güçlendirir." ifadelerini kullandı. Kasapoğlu, ortak üretim ve teknoloji transferinin Lahey'deki NATO Zirvesi'nde de gündeme geldiğini, Ankara'da ise bu alanlarda güçlü taahhütlerde bulunulduğunu hatırlattı. Bu taahhütlerin hayata geçirilmesi açısından müttefikler arasında ortak projeleri ve tedariki sınırlayan engellerin kaldırılmasının önemine işaret etti.

Terörizmle mücadele ve NATO'nun güney kanadı

Terörizmin NATO müttefiklerinin güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Terörizm, tüm biçim ve tezahürleri ile müttefiklerimizin güvenliğine doğrudan tehdittir. NATO'nun 360 derece güvenlik yaklaşımı çerçevesinde terörizmle mücadeleye ve güney kanadındaki tehditlere gereken öncelik verilmelidir" dedi.

Karadeniz güvenliği ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Karadeniz güvenliğinin bölgesel ve uluslararası istikrar açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kasapoğlu, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledik. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması, Karadeniz'de istikrarın korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi açısından önem taşıyor. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın oluşturduğu Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, kıyıdaş müttefiklerin seyrüsefer güvenliği için birlikte neler yapabileceğinin somut bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda Asamblenin yeni dönem yönetimi de belirlendi. NATO PA Başkanlığına seçilen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Brendan Boyle'u tebrik eden Kasapoğlu, "NATO Parlamenter Asamblesi Başkanlığına seçilen Sayın Brendan Boyle'u içtenlikle tebrik ediyorum. Toplu savunmaya bağlılığının önümüzdeki dönemde Asambleye güç katacağına ve başkanlığı döneminde transatlantik bağın daha da güçleneceğine inanıyorum. NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Başkan Yardımcısı ve Siyasi Komisyon üyesi olarak, Türk delegasyonumuzla birlikte kendisiyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğim. Yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllık oturumda karar tasarıları oylanırken Asamblenin 2027 yılı bütçesine ilişkin süreç de tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı