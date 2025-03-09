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Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

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CHP'de uzun yıllar önemli görevlerde bulunan ve 2024 Şubat ayında istifa eden Gürsel Tekin, siyaset sahnesine "Kararsızlar Partisi" ile dönüyor. "Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor" diyen Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da partiye davet ettiğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.

CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan ve 2024'ün şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin, yeni bir parti kuruyor.

"KARARSIZLAR PARTİSİ" GELİYOR

Tekin ve beraberindeki kadro "Kararsızlar Partisi" ismini alacak yeni oluşumun detaylarını duyurmak için Mayıs ayına hazırlanırken konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama da geldi.

GÜRSEL TEKİN: TÜRKİYE'NİN UMUDUNU YENİDEN YEŞERTECEĞİZ

Gürsel Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye'nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor.

"BU SADECE BİR PARTİ OLMAYACAK"

Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…" ifadelerini kullandı.

Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

"KILIÇDAROĞLU'NU DAVET ETTİM, KABUL ETMEDİ"

Sözcü Gazetesi'ne de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekin, gazeteci Saygı Öztürk'ün bu hareketin içinde CHP'nin önceki genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilgisinin olabileceği yorumlarıyla ilgili sorusuna "Eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuracağımız Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi yok. Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi" yanıtını verdi.

Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAli Kemal:

ulan alayiniz RTE den kesin yemleniyorsunuz bunun baska tarifi yok,RTE yi devirecek tek adam Imamoglu ve destek vermek zorundasınız eğer Vataninizi seviyorsanız ve kisisel beklentiniz yok ise

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Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıEnes:

Bu chpnin alayı mi böyle ya . Bunları akıl hastahanesinden özel olarak mi getiriyorlar . Kararsızlar partisi ne olm

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

partinin isminde ciddiyet yok.

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Haber YorumlarıUgur Güler:

bir cacık olmaz

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Böyle bir parti kurulsa bile siyasi parti olur,bir görüşe yakın olur.

Yorum Beğen1
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Haber YorumlarıAdnan TAM:

Boş işlerle ugraşıcsnıza yuzyıldır ortada olan bir yıldızı daha nekadar gösterebiliriz onun için ugraşın

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Haber YorumlarıAbdullah Kara:

Piyonlar öne sürülüyor, sürenler de belli, gerçek vatansever bu numaraları yemez.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Git öte muharrem vakası .. ????

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Haber YorumlarıSahi:

O kadar parti de karar verememiş bir şahıs sizin partiye de gelmez. Neden gelsin? Boş işler.

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Haber YorumlarıMengele:

Yakinda bende bir parti kuruyorum kararlilar partisi 10 tane oy alirsam cumhurbaskani olurum size söz herkese maas baglayacam aylik 3000 dolar

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