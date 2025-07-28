Karabük'te Orman Yangını: Tarihin En Büyük Afeti

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, 5 gün önce başlayan orman yangının Karabük tarihinin en büyük yangını olduğunu bildirdi.

Karabük'te beş gündür devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, son gelişmeleri aktardı.

Yangının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin cansiperane şekilde mücadele ettiğini belirten milletvekili, şu an en az iki ayrı noktada aktif yangınla mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

Şahin, alınan tedbirler sayesinde Tandır Mahallesi ve Cumayanı mevkiinde yaşanan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Yangının büyüklüğüne dikkat çeken milletvekili, "Bu yangın Karabük tarihinde görülmemiş büyüklükte bir afet. Safranbolu'da başlayan yangın, Ovacık ve merkez ilçeye bağlı köylere kadar ulaştı. Etkilenen alan yaklaşık 50-55 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. Toplamda 19 köy ve birçok mahalle yangından etkilendi." dedi.

Özellikle Kamış ve Aşağıyaka köylerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade eden Şahin, bu köylerin afet bölgesi ilan edildiğinin altını çizerek, "Şu an itibarıyla Kamış ve Aşağıyaka'da 59 yapı yangından zarar gördü. Bu yapılara samanlıklar ve eklentiler de dahil" şeklinde konuştu.

Milletvekili Şahin, yangının ikinci gününden itibaren AFAD'ın bölgede aktif olduğunu belirterek, "AFAD, yangının ikinci gününden itibaren vatandaşlarımıza hem nakdi destek hem de acil ihtiyaçlara yönelik yardımlar sağladı. Konteyner talepleri alındı. Yer tespit çalışmaları devam ediyor. Yeni yapılacak konutların nerede olacağına ilişkin vatandaşlarımızla istişare halindeyiz" diye konuştu.

"Bu bir savaş, siyasi tartışmaların yeri değil"

Sosyal medyada çıkan asılsız haberler ve eleştiriler konusunda da konuşan Şahin, "Bu mücadele, her türlü siyasetin ve ideolojinin üstündedir. Şu an sahada binlerce personel yangınla savaş veriyor. Vatandaşlarımız bu ekiplerin ruh halini, duygusal durumlarını da düşünmek zorunda" dedi.

Hava unsurlarının kullanımıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Şahin, şunları söyledi:

"Bugün üç uçak ve 16 helikopter yangına müdahale için tahsis edilmiş durumda. Ancak her gün hepsinden faydalanamıyoruz. Hava koşulları, uçuş güvenliği gibi nedenlerle bazı zamanlar bu araçlar görev yapamıyor. Uçaklar ve helikopterler, belli planlamalarla, belirli zaman aralıklarında çalışıyor. Bunlar bir taksi değil, pilotlar da birer insan. Bu yüzden dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil."

Yangın bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi veren Şahin, bugün Karabük açısından daha şanslı bir gün geçirildi. Ancak yangının şu an kontrol altında olduğunu söyleyemeyiz çünkü mücadelemiz halen devam ediyor. Rüzgarın hangi saatlerde ne şiddette eseceği, gündüz hava sıcaklığı ve nem oranı gibi faktörler çok belirleyici. Nem oranı düşük, rüzgar şiddetli ve hava çok sıcaksa daha önce söndürülmüş görünen yangınlar bile tekrar başlayabiliyor" dedi.

Yarın hava sıcaklıklarında artış beklendiğini aktaran Şahin, "Bugün düne göre hava daha ılımandı. Ancak yarının daha sıcak ve rüzgarlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün elde edilen kazanımların kaybedilmemesi büyük önem taşıyor. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre, yarın öğleden önce ciddi mesafe kat edilmiş olacak" ifadelerine yer verdi.

Mücadelede önemli ilerlemeler sağlandığını vurgulayan Şahin, "Birkaç gün içerisinde vatandaşlarımızı memnun edecek, gönüllerini ferahlatacak bir açıklamayı yetkililerimiz yapacaktır diye umut ediyoruz" dedi. - KARABÜK