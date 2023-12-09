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Karabük'te Kültür ve Turizm Gelişmeleri İçin Çalışmalar Sürüyor

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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te 2024 yılında kültür ve turizm açısından önemli gelişmelerin yaşanacağını, ören yeri, müze ve yeni bir master plana kavuşacaklarını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te 2024'te kültür ve turizm açısından önemli gelişmelerin yaşanacağını, ören yeri, müze ve yeni master plana kavuşacaklarını bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazıların sürdüğünü belirtti.

Antik kentte önemli bulgular elde edildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir yerleşim yeri olduğu açık. Bu alanı turizme kazandırmak için çalışıyoruz. Bu bölgenin ören yeri olması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapıldı. Bunun gerçekleşmesi için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Bunlardan biri de karşılama merkezi. Karşılama merkezi inşaatına başlandı, hızla devam ediyor. Bu merkezde, 10 otobüsün park edebileceği otopark, kafeterya, hediyelik eşya satacak iş yerleri, ücretsiz rehberlerin bulunacağı alan ve turistlerin ihtiyaçlarını giderebileceği sosyal alanlar yer alacak. Karşılama merkezi 2024 yılının ilk çeyreğinde bitecek. Merkez hizmete alındığında ören yeri olması için önümüzde hiçbir engel kalmıyor. Ören yeri ilanı da yıl içinde verilecek. Hadrianopolis, ören yeri ilanının ardından ilimize gelen turist sayısını ve gelirini büyük oranda artıracak."

Önemli bir çalışmanın da müze olduğunu belirten Şahin, "İlimizin sınırları içinden elde edilen tarihi eserler maalesef başka şehirlerde sergileniyordu. Bunun önüne geçmek için başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un onayıyla Safranbolu Müze Müdürlüğü adı altında müzemiz kuruldu. Hükümet Konağında müzemiz oluşturulacak. Teşhir tanzim ihalesi yapılacak. İhalenin ardından personel ataması gerçekleştirilecek. İlimize ait ne kadar tarihi eser varsa burada sergilenecek. Yani 2024 yılı içinde müzemiz de hizmete açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Turizm master planı hazırlandığından da bahseden Şahin, şöyle devam etti:

"İlimizin her köşesi bir turizm cenneti. Her ilçemizin kendisine ait özelliği var. Hem ülkemizde hem de dünyada bu özellikleriyle öne çıkıyorlar. Safranbolu'muz tarihi yapılarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Yenice Ormanları, biyolojik çeşitlilik ve barındırdığı yaban hayatıyla dünyanın sayılı ormanları arasında yer alıyor. Eskipazar'daki antik kentimiz mozaikleriyle öne çıkıyor. Ovacık ilçemizdeki kaya mezarları birçok yerde yok. Eflani, bölgemizin en eski yerleşim yerlerinden, bir dönem de başkentlik yapmış. Birçok tarihi esere sahip. Gölleriyle doğa turizmine göz kırpıyor. Kısacası yeni bir master plan ile kültür ve turizmimizi geliştireceğiz."

Plan çerçevesinde tanıtıma da daha çok önem vereceklerini vurgulayan Şahin, ören yeri, müze ve turizm master planının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Politika

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