Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Başkan Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek Karabağlar Belediyesi'nin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti.

Başkan Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Karabağlar Belediyesi'nin devam eden projeleri ve çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi veren Başkan Selvitopu, CHP liderinin temelini attığı Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Selvitopu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı, gençlerimizi sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Bu anlamda spor kompleksimiz sadece Karabağlar'a değil tüm İzmir'e değer katacak. Ağır ekonomik krize karşın çalışmalarımız aksamadan devam ediyor. Umarım açılışını da sizin katılımınızla gerçekleştiririz."

Karabağlar'a kazandırdıkları Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Aqua Yaşam Havuzları gibi birçok tesisten on binlerce kişinin yararlandığını; bu dönemde sosyal destekleri ön plana çıkardıklarını belirten Başkan Selvitopu, "İlçemizde yaşayan 500 bin insanımıza nitelikli ve eşit hizmet vermek için sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu 23-24 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek Kavacık Üzüm Festivali'nde ağırlamayı da dileyen Başkan Selvitopu, coğrafi işaret belgesi aldıkları Kavacık Üzümü'nü dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Selvitopu'na çalışmalarında başarılar diledi.